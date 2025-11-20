Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии - 20.11.2025
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T08:21+0300
2025-11-20T08:21+0300
08:21 20.11.2025
 
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии

Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков сельхозпродукции в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"В последние годы отмечается рост двусторонней торговли сельхозтоварами между Россией и Индией. В 2024 году взаимный товарооборот в данном сегменте увеличился по сравнению с 2023 годом на 63%, до 3,6 миллиардов долларов. В результате Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок", - сказал он.
При этом Алипов отметил, что этот процесс не односторонний, в 2024 году на индийский импорт в Россию пришлось свыше 75% двустороннего товарооборота АПК.
"В текущем году продолжаем активную работу, в том числе с точки зрения увеличения числа экспортных статей, однако поставки из России сдерживает высокий уровень индийского таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта ряда чувствительных позиций товарной номенклатуры, продолжаем переговоры для поиска взаимоприемлемых решений. Со своей стороны не только поддерживаем развитие деловых контактов, но также стараемся создать новые каналы для сельско-хозяйственных поставок из Индии, поддерживая местных аграриев в условиях подскочивших американских пошлин", - добавил он.
Алипов отметил, что новые перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства обсуждались в ходе визита в Нью-Дели заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева в сентябре.
"Речь идет о планах по расширению взаимных поставок за счет удобрений, подсолнечного масла, бобовых и продукции животноводства из России, а также морепродуктов из Индии. Будем также создавать совместные предприятия", - подчеркнул посол.
