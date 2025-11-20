https://1prime.ru/20251120/indiya-864738370.html

Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии

Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии - 20.11.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на рынок Индии

Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T08:21+0300

2025-11-20T08:21+0300

2025-11-20T08:21+0300

сельское хозяйство

россия

индия

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости. "В последние годы отмечается рост двусторонней торговли сельхозтоварами между Россией и Индией. В 2024 году взаимный товарооборот в данном сегменте увеличился по сравнению с 2023 годом на 63%, до 3,6 миллиардов долларов. В результате Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок", - сказал он. При этом Алипов отметил, что этот процесс не односторонний, в 2024 году на индийский импорт в Россию пришлось свыше 75% двустороннего товарооборота АПК. "В текущем году продолжаем активную работу, в том числе с точки зрения увеличения числа экспортных статей, однако поставки из России сдерживает высокий уровень индийского таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта ряда чувствительных позиций товарной номенклатуры, продолжаем переговоры для поиска взаимоприемлемых решений. Со своей стороны не только поддерживаем развитие деловых контактов, но также стараемся создать новые каналы для сельско-хозяйственных поставок из Индии, поддерживая местных аграриев в условиях подскочивших американских пошлин", - добавил он. Алипов отметил, что новые перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства обсуждались в ходе визита в Нью-Дели заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева в сентябре. "Речь идет о планах по расширению взаимных поставок за счет удобрений, подсолнечного масла, бобовых и продукции животноводства из России, а также морепродуктов из Индии. Будем также создавать совместные предприятия", - подчеркнул посол.

https://1prime.ru/20251112/eksport-864460935.html

https://1prime.ru/20251112/eksport-864456417.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, индия, дмитрий патрушев