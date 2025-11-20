Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/infom-864758640.html
ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед
ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед - 20.11.2025, ПРАЙМ
ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T15:50+0300
2025-11-20T15:50+0300
россия
финансы
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0b7348fb3dc85612569b44a186bd2fa.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре", - сказано в материале. В октябре инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в 19 декабря, что станет последнем заседанием совета директоров по ключевой ставке в этом году.
https://1prime.ru/20251119/inflyatsiya-864721940.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc9ecd18bbe5564c9c5f90ef4ddfa6c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, банк россия
РОССИЯ, Финансы, РФ, банк Россия
15:50 20.11.2025
 
ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед

ИнФОМ: инфляционные ожидания россиян на год вперед изменились до 13,3%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
"Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре", - сказано в материале.
В октябре инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6%.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в 19 декабря, что станет последнем заседанием совета директоров по ключевой ставке в этом году.
Российский рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Вчера, 19:47
 
РОССИЯФинансыРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала