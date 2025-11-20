https://1prime.ru/20251120/infom-864758640.html

ИнФОМ оценило инфляционные ожидания россиян на год вперед

2025-11-20T15:50+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре, говорится в материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. "Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре", - сказано в материале. В октябре инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились на уровне 12,6%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в 19 декабря, что станет последнем заседанием совета директоров по ключевой ставке в этом году.

