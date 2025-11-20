Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР и Минстрой представят проект об инвестировании в строительство гостиниц - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/investitsii-864743978.html
МЭР и Минстрой представят проект об инвестировании в строительство гостиниц
МЭР и Минстрой представят проект об инвестировании в строительство гостиниц - 20.11.2025, ПРАЙМ
МЭР и Минстрой представят проект об инвестировании в строительство гостиниц
Минэкономразвития совместно с Минстроем РФ в первом квартале 2026 года рассчитывают представить законопроект для вовлечения граждан в инвестирование в... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T11:29+0300
2025-11-20T11:29+0300
бизнес
туризм
рф
максим решетников
российский союз туриндустрии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/68/841006822_0:142:3166:1923_1920x0_80_0_0_eb0e38aa3818981f06568c52b875c797.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Минстроем РФ в первом квартале 2026 года рассчитывают представить законопроект для вовлечения граждан в инвестирование в строительство гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на XXI съезде туриндустрии России. "Дополнительно формируем с Российским союзом туриндустрии и банками предложения по вовлечению средств граждан в инвестирование в строительство гостиниц. Тем самым мы пытаемся… сделать возможность привлечения средств граждан… в гостиничную сферу. Законодательную обвязку с Минстроем подготовили, понимание по концепции есть. …Рассчитываем, что в первом квартале следующего года выйдем с проектом закона", - сказал Решетников. Он отметил, что рассчитывает на поддержку комитета Госдумы по туризму. В сентябре глава РСТ Илья Уманский говорил журналистам, что использование механизма эксроу-счетов в рамках долевого строительства апартаментов как альтернатив гостиницам позволило бы значительно нарастить номерной фонд в стране. Механизм эскроу-счетов защищает финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве домов.
https://1prime.ru/20251111/gosduma--864416316.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/68/841006822_437:0:3166:2047_1920x0_80_0_0_f5f9ef1a4d1ff5557df9d74495e30fa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, рф, максим решетников, российский союз туриндустрии, госдума
Бизнес, Туризм, РФ, Максим Решетников, Российский союз туриндустрии, Госдума
11:29 20.11.2025
 
МЭР и Минстрой представят проект об инвестировании в строительство гостиниц

МЭР и Минстрой подготовят проект о вовлечении инвестиций граждан в строительство гостиниц

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдания Минэкономразвития РФ в Москве
Здания Минэкономразвития РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здания Минэкономразвития РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Минстроем РФ в первом квартале 2026 года рассчитывают представить законопроект для вовлечения граждан в инвестирование в строительство гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на XXI съезде туриндустрии России.
"Дополнительно формируем с Российским союзом туриндустрии и банками предложения по вовлечению средств граждан в инвестирование в строительство гостиниц. Тем самым мы пытаемся… сделать возможность привлечения средств граждан… в гостиничную сферу. Законодательную обвязку с Минстроем подготовили, понимание по концепции есть. …Рассчитываем, что в первом квартале следующего года выйдем с проектом закона", - сказал Решетников.
Он отметил, что рассчитывает на поддержку комитета Госдумы по туризму.
В сентябре глава РСТ Илья Уманский говорил журналистам, что использование механизма эксроу-счетов в рамках долевого строительства апартаментов как альтернатив гостиницам позволило бы значительно нарастить номерной фонд в стране.
Механизм эскроу-счетов защищает финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве домов.
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Госдума в I чтении разрешила строить на сельхозземлях гостиницы
11 ноября, 15:59
 
БизнесТуризмРФМаксим РешетниковРоссийский союз туриндустрииГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала