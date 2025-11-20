https://1prime.ru/20251120/investitsii-864743978.html
МЭР и Минстрой представят проект об инвестировании в строительство гостиниц
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Минстроем РФ в первом квартале 2026 года рассчитывают представить законопроект для вовлечения граждан в инвестирование в строительство гостиниц, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на XXI съезде туриндустрии России. "Дополнительно формируем с Российским союзом туриндустрии и банками предложения по вовлечению средств граждан в инвестирование в строительство гостиниц. Тем самым мы пытаемся… сделать возможность привлечения средств граждан… в гостиничную сферу. Законодательную обвязку с Минстроем подготовили, понимание по концепции есть. …Рассчитываем, что в первом квартале следующего года выйдем с проектом закона", - сказал Решетников. Он отметил, что рассчитывает на поддержку комитета Госдумы по туризму. В сентябре глава РСТ Илья Уманский говорил журналистам, что использование механизма эксроу-счетов в рамках долевого строительства апартаментов как альтернатив гостиницам позволило бы значительно нарастить номерной фонд в стране. Механизм эскроу-счетов защищает финансы граждан от недобросовестных строительных организаций и гарантирует безопасность сделок при строительстве домов.
