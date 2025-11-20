https://1prime.ru/20251120/ipoteka-864740626.html

Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента

Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента - 20.11.2025, ПРАЙМ

Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента

20.11.2025

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-октябре 2025 года около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% ниже результата десяти месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в октябре столичный Росреестр зафиксировал около 9,8 тысячи ипотек, что почти на 18% меньше, чем в октябре прошлого года. Относительно предыдущего месяца показатель сократился на 14,1%, указывается в сообщении. "Изменение ключевой ставки ЦБ пока не привело к явному пересмотру условий жилищного кредитования, а ставки рыночной ипотеки по-прежнему остаются достаточно высокими. В сложившихся обстоятельствах покупатели скорее предпочитают брать ипотеку для доплаты в альтернативных сделках", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова. Ранее столичный Росреестр сообщил, что число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за десять месяцев снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 111,9 тысячи.

