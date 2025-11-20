Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента - 20.11.2025
Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента
Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента - 20.11.2025, ПРАЙМ
Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-октябре 2025 года около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% ниже... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:44+0300
2025-11-20T09:45+0300
недвижимость
бизнес
москва
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589878_0:139:3065:1863_1920x0_80_0_0_3e476b60d057e2acdc8d932dae6ffe6f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-октябре 2025 года около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% ниже результата десяти месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в октябре столичный Росреестр зафиксировал около 9,8 тысячи ипотек, что почти на 18% меньше, чем в октябре прошлого года. Относительно предыдущего месяца показатель сократился на 14,1%, указывается в сообщении. "Изменение ключевой ставки ЦБ пока не привело к явному пересмотру условий жилищного кредитования, а ставки рыночной ипотеки по-прежнему остаются достаточно высокими. В сложившихся обстоятельствах покупатели скорее предпочитают брать ипотеку для доплаты в альтернативных сделках", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова. Ранее столичный Росреестр сообщил, что число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за десять месяцев снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 111,9 тысячи.
москва
2025
1920
1920
true
недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
09:44 20.11.2025 (обновлено: 09:45 20.11.2025)
 
Число сделок по ипотеке в Москве снизилось почти на два процента

Число сделок по ипотеке в Москве в январе-октябре снизилось на 1,6%

© РИА Новости . Гунеев Сергей | Перейти в медиабанкСтроительство нового жилья
Строительство нового жилья - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Строительство нового жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Гунеев Сергей
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-октябре 2025 года около 99,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 1,6% ниже результата десяти месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в октябре столичный Росреестр зафиксировал около 9,8 тысячи ипотек, что почти на 18% меньше, чем в октябре прошлого года. Относительно предыдущего месяца показатель сократился на 14,1%, указывается в сообщении.
"Изменение ключевой ставки ЦБ пока не привело к явному пересмотру условий жилищного кредитования, а ставки рыночной ипотеки по-прежнему остаются достаточно высокими. В сложившихся обстоятельствах покупатели скорее предпочитают брать ипотеку для доплаты в альтернативных сделках", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.
Ранее столичный Росреестр сообщил, что число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за десять месяцев снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 111,9 тысячи.
Жилые дома в одном из районов Москвы - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве снизилось на три процента
Вчера, 09:25
 
НедвижимостьБизнесМОСКВАРосреестр
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
