В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией - 20.11.2025, ПРАЙМ
В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ограниченные деловые связи между Южной Африкой и Россией можно расширить усилиями с обеих сторон в сферах торговли и инвестиций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости президент торгово-промышленной палаты ЮАР Мто Ксулу. В разговоре на полях саммита "Деловой двадцатки" он отметил, что размах экономического сотрудничества Южной Африки с Россией остается ограниченным, если сравнивать со связями между ЮАР и другими членами БРИКС. При этом собеседник считает, что у РФ и ЮАР есть пространство для роста в этой области. "Полагаем, что нам в первую очередь стоит воспользоваться возможностями для нашего сельскохозяйственного экспорта. С другой стороны, для российского бизнеса есть возможности инвестирования в обрабатывающую промышленность (в ЮАР - ред.)", - сказал Ксулу агентству. Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.
03:36 20.11.2025
 
В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией

Глава ТПП Ксулу: деловые связи между ЮАР и Россией можно расширить

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ограниченные деловые связи между Южной Африкой и Россией можно расширить усилиями с обеих сторон в сферах торговли и инвестиций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости президент торгово-промышленной палаты ЮАР Мто Ксулу.
В разговоре на полях саммита "Деловой двадцатки" он отметил, что размах экономического сотрудничества Южной Африки с Россией остается ограниченным, если сравнивать со связями между ЮАР и другими членами БРИКС. При этом собеседник считает, что у РФ и ЮАР есть пространство для роста в этой области.
"Полагаем, что нам в первую очередь стоит воспользоваться возможностями для нашего сельскохозяйственного экспорта. С другой стороны, для российского бизнеса есть возможности инвестирования в обрабатывающую промышленность (в ЮАР - ред.)", - сказал Ксулу агентству.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.
 
