https://1prime.ru/20251120/juar-864733507.html
В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией
В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией - 20.11.2025, ПРАЙМ
В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией
Ограниченные деловые связи между Южной Африкой и Россией можно расширить усилиями с обеих сторон в сферах торговли и инвестиций, высказал мнение в разговоре с... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T03:36+0300
2025-11-20T03:36+0300
2025-11-20T03:36+0300
экономика
россия
бизнес
юар
южная африка
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864733507.jpg?1763599018
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ограниченные деловые связи между Южной Африкой и Россией можно расширить усилиями с обеих сторон в сферах торговли и инвестиций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости президент торгово-промышленной палаты ЮАР Мто Ксулу.
В разговоре на полях саммита "Деловой двадцатки" он отметил, что размах экономического сотрудничества Южной Африки с Россией остается ограниченным, если сравнивать со связями между ЮАР и другими членами БРИКС. При этом собеседник считает, что у РФ и ЮАР есть пространство для роста в этой области.
"Полагаем, что нам в первую очередь стоит воспользоваться возможностями для нашего сельскохозяйственного экспорта. С другой стороны, для российского бизнеса есть возможности инвестирования в обрабатывающую промышленность (в ЮАР - ред.)", - сказал Ксулу агентству.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.
юар
южная африка
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, юар, южная африка, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЮАР, Южная Африка, РФ
В ЮАР предложили расширить деловые связи с Россией
Глава ТПП Ксулу: деловые связи между ЮАР и Россией можно расширить
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Ограниченные деловые связи между Южной Африкой и Россией можно расширить усилиями с обеих сторон в сферах торговли и инвестиций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости президент торгово-промышленной палаты ЮАР Мто Ксулу.
В разговоре на полях саммита "Деловой двадцатки" он отметил, что размах экономического сотрудничества Южной Африки с Россией остается ограниченным, если сравнивать со связями между ЮАР и другими членами БРИКС. При этом собеседник считает, что у РФ и ЮАР есть пространство для роста в этой области.
"Полагаем, что нам в первую очередь стоит воспользоваться возможностями для нашего сельскохозяйственного экспорта. С другой стороны, для российского бизнеса есть возможности инвестирования в обрабатывающую промышленность (в ЮАР - ред.)", - сказал Ксулу агентству.
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.