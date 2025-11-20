https://1prime.ru/20251120/juar-864734653.html
В ЮАР оценили идею запуска прямых авиарейсов с Россией
2025-11-20T04:37+0300
2025-11-20T04:37+0300
2025-11-20T04:43+0300
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Запуск авиасообщения с Россией как часть общего расширения географии полётов был бы полезен Южной Африке, высказал мнение в разговоре с РИА Новости председатель торгово-промышленной палаты ЮАР Мто Ксулу. "С нашей точки зрения, Южная Африка - перекрёсток мира. Чем больше у нас авиасообщения, тем лучше, поскольку это позволяет ускорить перемещение людей и товаров", - сказал он агентству на полях саммита "Деловой двадцатки" в ЮАР, отвечая на вопрос о наличии у делового сообщества страны интереса к запуску прямых перелётов в Россию. По словам Ксулу, платформой для продвижения переговоров о запуске рейсов между РФ и ЮАР может выступить БРИКС. "Там уже есть профильная рабочая группа, в которой участвуют все страны. И мы, хотим сделать так, чтобы у нас было прямое авиасообщение с как можно большим числом направлений", - заключил он. Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге в среду. Этот формат объединяет деловые круги стран "Группы двадцати", в которой в 2025 году председательствует Южная Африка.
