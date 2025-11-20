Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские бренды не смогли полностью заменить IKEA в мебельном сегменте
Российские бренды не смогли полностью заменить ритейлера IKEA в мебельном сегменте, считает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.
2025-11-20T11:22+0300
2025-11-20T11:22+0300
бизнес
россия
швеция
ikea
gloria jeans
мега
https://cdnn.1prime.ru/img/83743/10/837431020_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_647ea5fcfc8f862bb87eed7292f5faad.jpg
СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Российские бренды не смогли полностью заменить ритейлера IKEA в мебельном сегменте, считает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. "С точки зрения мебели, нет, у нас не произошло этой замены. У IKEA была возможность делать эти товары очень дешево. Плюс IKEA работала в полном цикле, у нее были свои фабрики, а у нас производство так не настроено", - рассказала она РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic. Она отметила, что крупные российские бренды могут последовать примеру ритейлеров Askona Home и Sela Home, которые имеют в своем ассортименте товары для дома. "Я думаю, российские бренды, в том числе Gloria Jeans, могут рассмотреть этот сегмент", - добавила Кермедчиева, уточнив, что это будет, скорее всего, аналог H&amp;M Home, а не IKEA. При этом посетители торговых центров, по ее словам, заинтересованы в иностранных брендах. "Как будто бы все-таки ждут. Ждут иностранцев. Интерес этот есть", - резюмировала Кермедчиева. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
бизнес, россия, швеция, ikea, gloria jeans, мега
Бизнес, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, IKEA, Gloria Jeans, МЕГА
11:22 20.11.2025
 
Российские бренды не смогли полностью заменить IKEA в мебельном сегменте

Кермедчиева: российские бренды не смогли полностью заменить IKEA в мебельном сегменте

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкIKEA приостанавливает деятельность в России
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
IKEA приостанавливает деятельность в России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Российские бренды не смогли полностью заменить ритейлера IKEA в мебельном сегменте, считает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.
"С точки зрения мебели, нет, у нас не произошло этой замены. У IKEA была возможность делать эти товары очень дешево. Плюс IKEA работала в полном цикле, у нее были свои фабрики, а у нас производство так не настроено", - рассказала она РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic.
Она отметила, что крупные российские бренды могут последовать примеру ритейлеров Askona Home и Sela Home, которые имеют в своем ассортименте товары для дома.
"Я думаю, российские бренды, в том числе Gloria Jeans, могут рассмотреть этот сегмент", - добавила Кермедчиева, уточнив, что это будет, скорее всего, аналог H&M Home, а не IKEA.
При этом посетители торговых центров, по ее словам, заинтересованы в иностранных брендах. "Как будто бы все-таки ждут. Ждут иностранцев. Интерес этот есть", - резюмировала Кермедчиева.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
БизнесРОССИЯШВЕЦИЯIKEAGloria JeansМЕГА
 
 
