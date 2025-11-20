https://1prime.ru/20251120/kermedchieva-864743638.html

Российские бренды не смогли полностью заменить IKEA в мебельном сегменте

СОЧИ, 20 ноя – ПРАЙМ. Российские бренды не смогли полностью заменить ритейлера IKEA в мебельном сегменте, считает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. "С точки зрения мебели, нет, у нас не произошло этой замены. У IKEA была возможность делать эти товары очень дешево. Плюс IKEA работала в полном цикле, у нее были свои фабрики, а у нас производство так не настроено", - рассказала она РИА Недвижимость в кулуарах выставки-форума Mallpic. Она отметила, что крупные российские бренды могут последовать примеру ритейлеров Askona Home и Sela Home, которые имеют в своем ассортименте товары для дома. "Я думаю, российские бренды, в том числе Gloria Jeans, могут рассмотреть этот сегмент", - добавила Кермедчиева, уточнив, что это будет, скорее всего, аналог H&M Home, а не IKEA. При этом посетители торговых центров, по ее словам, заинтересованы в иностранных брендах. "Как будто бы все-таки ждут. Ждут иностранцев. Интерес этот есть", - резюмировала Кермедчиева. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".

