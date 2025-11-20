Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин призвал к выборочному распространению ипотеки на вторичный рынок - 20.11.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин призвал к выборочному распространению ипотеки на вторичный рынок
Хуснуллин призвал к выборочному распространению ипотеки на вторичный рынок - 20.11.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин призвал к выборочному распространению ипотеки на вторичный рынок
К распространению ипотеки на 15 и более на вторичном рынке нужно подходить выборочно, поскольку спустя этот период жилой дом, покупка квартиры в котором... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. К распространению ипотеки на 15 и более на вторичном рынке нужно подходить выборочно, поскольку спустя этот период жилой дом, покупка квартиры в котором кредитовалась банком, могут признать аварийным, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время общения с журналистами в кулуарах международной выставки "Транспорт России" "Во многих малых городах, где нет предложения новых многоквартирных домов, жилфонд достаточно устарел. По этой причине к распространению ипотеки на вторичный рынок надо подходить очень выборочно. Мы, в стадии дискуссии с министерством финансов, сегодня в очередной раз обсуждали меры поддержки. Конечно, будем стимулировать ипотеку и впредь, потому что без нее жилищное строительство не может развиваться", – отметил он. По словам Хуснуллина, распространение ипотеки на вторичный рынок поддержит отрасль, однако в условиях напряженности бюджета дополнительную нагрузку на него перекладывать нельзя. Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул значительность задачи по сохранению существующих параметров выдачи ипотеки на первичном рынке. "Для нас это важнейшая задача", – заверил он.
недвижимость, бизнес, россия, рф, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
18:30 20.11.2025
 
Хуснуллин призвал к выборочному распространению ипотеки на вторичный рынок

Хуснуллин: к распространению ипотеки на вторичный рынок нужно подходить выборочно

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. К распространению ипотеки на 15 и более на вторичном рынке нужно подходить выборочно, поскольку спустя этот период жилой дом, покупка квартиры в котором кредитовалась банком, могут признать аварийным, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время общения с журналистами в кулуарах международной выставки "Транспорт России"
"Во многих малых городах, где нет предложения новых многоквартирных домов, жилфонд достаточно устарел. По этой причине к распространению ипотеки на вторичный рынок надо подходить очень выборочно. Мы, в стадии дискуссии с министерством финансов, сегодня в очередной раз обсуждали меры поддержки. Конечно, будем стимулировать ипотеку и впредь, потому что без нее жилищное строительство не может развиваться", – отметил он.
По словам Хуснуллина, распространение ипотеки на вторичный рынок поддержит отрасль, однако в условиях напряженности бюджета дополнительную нагрузку на него перекладывать нельзя.
Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул значительность задачи по сохранению существующих параметров выдачи ипотеки на первичном рынке. "Для нас это важнейшая задача", – заверил он.
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Хуснуллин рассказал, в каком случае ипотека в России будет массовой
13 ноября, 14:15
 
