20.11.2025
Хуснуллин сообщил, когда планируют завершить расширение трассы "Новороссия"
2025-11-20T19:45+0300
2025-11-20T19:45+0300
россия
мариуполь
рф
запорожская область
марат хуснуллин
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Расширение трассы "Новороссия" планируется завершить до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы пока планируем до 2030 года... Но некоторые участки мы сделаем с опережением. Например, я буквально две недели назад был в Мариуполе, посмотрели ход строительства обхода Мариуполя. Это большой участок, 21 километр. Сегодня весь транспорт, включая грузовые, идет через центральную часть города, создавая неудобства для жителей и для водителей. Мы считаем, что мы в следующем (2026 - ред.) году этот участок основной ход запустим", - сказал Хуснуллин. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: по Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
мариуполь
рф
запорожская область
россия, мариуполь, рф, запорожская область, марат хуснуллин
РОССИЯ, Мариуполь, РФ, Запорожская область, Марат Хуснуллин
19:45 20.11.2025
 
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Марат Хуснуллин . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Расширение трассы "Новороссия" планируется завершить до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы пока планируем до 2030 года... Но некоторые участки мы сделаем с опережением. Например, я буквально две недели назад был в Мариуполе, посмотрели ход строительства обхода Мариуполя. Это большой участок, 21 километр. Сегодня весь транспорт, включая грузовые, идет через центральную часть города, создавая неудобства для жителей и для водителей. Мы считаем, что мы в следующем (2026 - ред.) году этот участок основной ход запустим", - сказал Хуснуллин.
Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: по Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12
15:40
 
РОССИЯ Мариуполь РФ Запорожская область Марат Хуснуллин
 
 
