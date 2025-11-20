https://1prime.ru/20251120/khusnullin-864768778.html

Хуснуллин сообщил, когда планируют завершить расширение трассы "Новороссия"

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Расширение трассы "Новороссия" планируется завершить до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы пока планируем до 2030 года... Но некоторые участки мы сделаем с опережением. Например, я буквально две недели назад был в Мариуполе, посмотрели ход строительства обхода Мариуполя. Это большой участок, 21 километр. Сегодня весь транспорт, включая грузовые, идет через центральную часть города, создавая неудобства для жителей и для водителей. Мы считаем, что мы в следующем (2026 - ред.) году этот участок основной ход запустим", - сказал Хуснуллин. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: по Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.

