Иностранные компании проявляют интерес к российским системам судовождения

2025-11-20T07:42+0300

технологии

россия

финансы

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные компании проявляют интерес к российским системам автономного судовождения, сказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025". "Да, заинтересованность есть, но говорить о конкретных проектах пока преждевременно", - ответил он на вопрос, проявляют ли иностранные компании интерес к российским системам автономного судовождения. Шишенин добавил, что иностранцы заинтересованы не только в конкретных российских решениях, но и в возможности обмена опытом в данном направлении. Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.

2025

