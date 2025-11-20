https://1prime.ru/20251120/kompanii-864737679.html
Иностранные компании проявляют интерес к российским системам судовождения
Иностранные компании проявляют интерес к российским системам судовождения - 20.11.2025, ПРАЙМ
Иностранные компании проявляют интерес к российским системам судовождения
Иностранные компании проявляют интерес к российским системам автономного судовождения, сказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T07:42+0300
2025-11-20T07:42+0300
2025-11-20T07:42+0300
технологии
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864737679.jpg?1763613725
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные компании проявляют интерес к российским системам автономного судовождения, сказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025".
"Да, заинтересованность есть, но говорить о конкретных проектах пока преждевременно", - ответил он на вопрос, проявляют ли иностранные компании интерес к российским системам автономного судовождения.
Шишенин добавил, что иностранцы заинтересованы не только в конкретных российских решениях, но и в возможности обмена опытом в данном направлении.
Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, финансы
Технологии, РОССИЯ, Финансы
Иностранные компании проявляют интерес к российским системам судовождения
Шишенин: иностранные компании интересуются российскими системами автономного судовождения
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Иностранные компании проявляют интерес к российским системам автономного судовождения, сказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025".
"Да, заинтересованность есть, но говорить о конкретных проектах пока преждевременно", - ответил он на вопрос, проявляют ли иностранные компании интерес к российским системам автономного судовождения.
Шишенин добавил, что иностранцы заинтересованы не только в конкретных российских решениях, но и в возможности обмена опытом в данном направлении.
Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.