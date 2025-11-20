https://1prime.ru/20251120/kompressor-864740238.html

ОДК разработала новую технологию производства деталей для двигателя ПД-8

промышленность

россия

ростех

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и изготовления из него панелей компрессора для авиадвигателя ПД-8, что позволит снизить массу авиадвигателя и повысить топливную эффективность, говорится в сообщении ОДК. "На "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и изготовления из него панелей компрессора для модификации авиадвигателя ПД-8. Применение легких и при этом прочных деталей снизит массу ПД-8, повысит его топливную эффективность и снизит стоимость жизненного цикла", - говорится в сообщении. Главный инженер "ОДК-Сатурн" Игорь Ильин отметил, что на первом этапе на предприятии изготовлено два опытных комплекта внутренних панелей компрессора для следующей модификации ПД-8. Сейчас также прорабатывается изготовление этим методом верхнего и нижнего секторов для двигателя ПД-14. АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - единственная в России компания, которая специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.

