Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОДК разработала новую технологию производства деталей для двигателя ПД-8 - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/kompressor-864740238.html
ОДК разработала новую технологию производства деталей для двигателя ПД-8
ОДК разработала новую технологию производства деталей для двигателя ПД-8 - 20.11.2025, ПРАЙМ
ОДК разработала новую технологию производства деталей для двигателя ПД-8
Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:33+0300
2025-11-20T09:33+0300
промышленность
россия
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861028898_400:55:2499:1236_1920x0_80_0_0_7df5e776a8787f2a50a35784e2362da7.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и изготовления из него панелей компрессора для авиадвигателя ПД-8, что позволит снизить массу авиадвигателя и повысить топливную эффективность, говорится в сообщении ОДК. "На "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и изготовления из него панелей компрессора для модификации авиадвигателя ПД-8. Применение легких и при этом прочных деталей снизит массу ПД-8, повысит его топливную эффективность и снизит стоимость жизненного цикла", - говорится в сообщении. Главный инженер "ОДК-Сатурн" Игорь Ильин отметил, что на первом этапе на предприятии изготовлено два опытных комплекта внутренних панелей компрессора для следующей модификации ПД-8. Сейчас также прорабатывается изготовление этим методом верхнего и нижнего секторов для двигателя ПД-14. АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - единственная в России компания, которая специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.
https://1prime.ru/20251111/rostekh-864422649.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861028898_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_cc20a566b608f8c95de7cab60a404bae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, ростех
Промышленность, РОССИЯ, Ростех
09:33 20.11.2025
 
ОДК разработала новую технологию производства деталей для двигателя ПД-8

ОДК разработала новую технологию производства легких панелей компрессора для ПД-8

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвиадвигатель
Авиадвигатель - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Авиадвигатель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и изготовления из него панелей компрессора для авиадвигателя ПД-8, что позволит снизить массу авиадвигателя и повысить топливную эффективность, говорится в сообщении ОДК.
"На "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") создали новую технологию переработки российского углепластика и изготовления из него панелей компрессора для модификации авиадвигателя ПД-8. Применение легких и при этом прочных деталей снизит массу ПД-8, повысит его топливную эффективность и снизит стоимость жизненного цикла", - говорится в сообщении.
Главный инженер "ОДК-Сатурн" Игорь Ильин отметил, что на первом этапе на предприятии изготовлено два опытных комплекта внутренних панелей компрессора для следующей модификации ПД-8. Сейчас также прорабатывается изготовление этим методом верхнего и нижнего секторов для двигателя ПД-14.
АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - единственная в России компания, которая специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ, нефтегазовой промышленности и энергетики.
Эмблема госкорпорации Ростех - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
"Ростех" утвердил стратегию развития до 2036 года
11 ноября, 17:54
 
ПромышленностьРОССИЯРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала