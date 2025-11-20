https://1prime.ru/20251120/krasnoarmeysk-864757147.html

Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Группировка "Центр" освободила район Шахтёрский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. "Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие группировки оказывают медицинскую помощь, обеспечивают медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города. "При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - уточнили в Минобороны РФ. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда, добавили в ведомстве.

