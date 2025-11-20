Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске - 20.11.2025
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске - 20.11.2025, ПРАЙМ
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске
Группировка "Центр" освободила район Шахтёрский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T15:25+0300
2025-11-20T15:25+0300
общество
россия
красноармейск
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_908a01e06961ec949938cc4e507f66f0.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Группировка "Центр" освободила район Шахтёрский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. "Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие группировки оказывают медицинскую помощь, обеспечивают медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города. "При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - уточнили в Минобороны РФ. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда, добавили в ведомстве.
красноармейск
общество , россия, красноармейск, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Красноармейск, Минобороны РФ
15:25 20.11.2025
 
Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске

Группировка "Центр" освободила район Шахтерский в Красноармейске в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Группировка "Центр" освободила район Шахтёрский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие группировки оказывают медицинскую помощь, обеспечивают медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города.
"При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь", - уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда, добавили в ведомстве.
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
ОбществоРОССИЯКрасноармейскМинобороны РФ
 
 
