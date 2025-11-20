Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ. "Российская сторона проинформирует союзников о приоритетах своего председательства в организации в будущем 2026 году", - добавила Захарова.
16:19 20.11.2025
 
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

Лавров 27 ноября примет участие в совете министров стран ОДКБ в Бишкеке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ.
"Российская сторона проинформирует союзников о приоритетах своего председательства в организации в будущем 2026 году", - добавила Захарова.
Заседание Комитета секретарей Совбеза ОДКБ
Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы
Заголовок открываемого материала