Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

20.11.2025

Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке

2025-11-20T16:19+0300

2025-11-20T16:19+0300

2025-11-20T16:19+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ. "Российская сторона проинформирует союзников о приоритетах своего председательства в организации в будущем 2026 году", - добавила Захарова.

