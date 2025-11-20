https://1prime.ru/20251120/lavrov-864759860.html
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке - 20.11.2025, ПРАЙМ
Лавров примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел и обороны стран ОДКБ в Бишкеке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать седьмого ноября министр иностранных дел Сергей Лавров планирует принять участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионе, обсудят итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ОДКБ. "Российская сторона проинформирует союзников о приоритетах своего председательства в организации в будущем 2026 году", - добавила Захарова.
