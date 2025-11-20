https://1prime.ru/20251120/lenovo-864740080.html

Прибыль Lenovo выросла в I полугодии 2025-2026 финансового года

2025-11-20T09:26+0300

бизнес

пекин

lenovo

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2025-2026 финансового года (завершилось 30 сентября) выросла на 40,5% в годовом выражении - до 846 миллионов долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период увеличилась до 6,18 доллара с 4,71 доллара годом ранее. Выручка Lenovo выросла на 18% в годовом выражении, до 39,282 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров, составила 340 миллионов долларов, снизившись на 5,3% в годовом исчислении. Разводненная прибыль на акцию за квартал уменьшилась до 2,52 доллара с 2,78 доллара год назад. Выручка увеличилась за квартал на 14,6% - до 20,452 миллиарда долларов. В том числе во втором квартале выручка подразделения умных устройств (Intelligent Device Group, IDG) увеличилась на 11,8%, до 15,107 миллиарда долларов, говорится в отчетности. Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники. Штат компании составляет 77 тысяч человек.

