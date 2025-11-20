https://1prime.ru/20251120/lgoty-864756577.html

Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП

Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП - 20.11.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП

Госдума приняла закон, который, в числе прочего, оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП),... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T15:12+0300

2025-11-20T15:12+0300

2025-11-20T15:12+0300

бизнес

россия

мсп

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в числе прочего, оптимизирует с 1 января 2026 года льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП), сохраняя преференции для приоритетных отраслей. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он устанавливает для МСП в ряде сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) общие тарифы страховых взносов: 30% до предельной величины базы для их исчисления и 15% свыше этой величины. Для приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф, пояснял ранее Минфин России. При этом министерство напоминало, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь мера уже не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем ее решено переформатировать, объяснял Минфин. Для IT-организаций тариф страховых взносов составит 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины. Также вводится запрет на одновременное применение IT-льгот и льгот по страховым взносам, предусмотренных для участников проекта "Сколково" или проекта инновационного научно-технологического центра. А для организаций радиоэлектронной промышленности тариф снижается до 0% с сумм, превышающих предельную величину. Кроме того, вводится обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена зарплата ниже МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками. Она позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе, пояснял Минфин. Закон также освобождает от страховых взносов выплаты работникам организаций, участвующим в СВО по контракту, независимо от срока его действия. А заключившие такой контракт индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за период контрактной службы. Большинство данных норм начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Сам закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://1prime.ru/20251119/minfin-864723890.html

https://1prime.ru/20251120/mrot-864754607.html

https://1prime.ru/20251120/biznes-864755578.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мсп, минфин, госдума