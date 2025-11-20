https://1prime.ru/20251120/litva-864731548.html
Литва открыла два погранпункта на границе с Белоруссией
МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, закрытые ранее по решению Вильнюса, передает агентство Белта.
"Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью. В пункте пропуска "Бенякони" (сопредельный литовский - "Шальчининкай") через границу проследовали первые транспортные средства. Начал работу и пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский "Мядининкай")", - говорится в публикации.
Накануне литовские власти официально уведомили белорусскую сторону, что планируют с 01.00 по белорусскому времени (совпадает с мск) 20 ноября открыть автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони). Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии заявили, что готовы к анонсированному Вильнюсом возобновлению работы двух пограничных пунктов пропуска.
О закрытии на месяц с возможностью продления двух пунктов пропуска правительство Литвы объявило 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. Позже литовская сторона разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
В начале ноября МИД Белоруссии заявил, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В ГТК республики сообщили, что фуры будут оставаться на спецстоянках до полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.
На литовско-белорусской границе до последнего времени из шести имеющихся пунктов пропуска функционировали лишь два. Погранпункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") Вильнюс под предлогом обеспечения безопасности закрыл в августе 2023 года, "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Привалка") - с марта 2024 года.
