Пять человек признали вину в стрельбе у пограничного патруля в Техасе

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пять человек признали свою вину по обвинениям в терроризме в связи со стрельбой, которая произошла 4 июля у здания пограничного патруля в городе Алварадо штата Техас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы. В июле исполняющая обязанности окружного прокурора в Северном районе Техаса Нэнси Ларсон сообщила, что прокуратура штата Техас предъявила обвинения в попытке убийства сотрудников службы иммиграционного и таможенного надзора (ICE) 10 подозреваемым, которые якобы участвовали в нападении на центр задержания мигрантов в городе Алварадо. По ее данным, 4 июля на территорию центра задержания ICE Prairieland в Алварадо прибыли от 10 до 12 человек, одетых в чёрную униформу военного типа. Они начали запускать фейерверки и совершать акты вандализма на объекте. "Пять человек в среду признали себя виновными по обвинениям, связанным с терроризмом, после того как их обвинили в поддержке движения "Антифа" во время стрельбы в июле, в результате которой был ранен полицейский возле иммиграционного центра содержания под стражей в Техасе", - отмечает агентство. По данным Ассошиэйтед Пресс, обвиняемые, Натан Бауманн, Джой Гибсон, Сет Сайкс, Линетт Шарп и Джон Томас, признали себя виновными в федеральном суде в техасском городе Форт-Уэрт по одному пункту обвинения в "оказании материальной поддержки террористам". Ожидается, что подсудимые могут получить до 15 лет тюрьмы. "Гибсон, Бауманн и Сайкс были среди тех, кто присутствовал в ночь нападения и были задержаны вскоре после этого, в то время как Шарп и Томас были среди тех, кто помогал обвиняемому стрелявшему избегать ареста до 15 июля", - добавляет агентство со ссылкой на судебные документы. По данным агентства, адвокат одного из обвиняемых Эрин Келли заявила, что признание вины было "первым шагом в долгом процессе" перед фактическим определением приговора. Ранее США внесли в свой список международных террористических организаций четыре европейских объединения, связанные с движением антифашистов "Антифа", и ввели в отношении них санкции. В упомянутый перечень включено в том числе базирующееся в Германии объединение Antifa Ost, а также три другие связанные с "Антифа" группировки в Италии и Греции. Президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией.

общество , техас, сша, германия, дональд трамп