Лукашенко заявил, что ожидает переговоров с США
2025-11-20T12:57+0300
мировая экономика
белоруссия
минск
александр лукашенко
МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, скорее всего, в декабре будут переговоры с американскими партнерами. "Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая с докладом главу администрации президента Дмитрия Крутого, его слова передает агентство Белта.
