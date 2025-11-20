Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил, что ожидает переговоров с США - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/lukashenko-864749583.html
Лукашенко заявил, что ожидает переговоров с США
Лукашенко заявил, что ожидает переговоров с США - 20.11.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что ожидает переговоров с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, скорее всего, в декабре будут переговоры с американскими партнерами. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:57+0300
2025-11-20T12:57+0300
мировая экономика
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/96/831569681_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_967d1053afce51b1b571157f0586667f.jpg
МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, скорее всего, в декабре будут переговоры с американскими партнерами. "Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая с докладом главу администрации президента Дмитрия Крутого, его слова передает агентство Белта.
https://1prime.ru/20251119/rossiya-864726186.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/96/831569681_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_a43bde36894ad7ac42cc705ee34cd172.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, минск, александр лукашенко
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
12:57 20.11.2025
 
Лукашенко заявил, что ожидает переговоров с США

Лукашенко: переговоры с США ожидаются в декабре

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, скорее всего, в декабре будут переговоры с американскими партнерами.
"Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая с докладом главу администрации президента Дмитрия Крутого, его слова передает агентство Белта.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию, заявил Песков
Вчера, 23:02
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала