Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12 - 20.11.2025
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12 - 20.11.2025, ПРАЙМ
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил планы по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-12 между... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T15:40+0300
2025-11-20T15:40+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил планы по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-12 между Москвой и Казанью в следующем году. "У нас в автомобильном транспорте развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАДу. В следующем году выходят на М-12", - сказал министр. В среду вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что власти России готовят нормативную базу, чтобы узаконить работу беспилотных грузовиков на автомобильных дорогах. В ближайшее время планируется провести и эксперименты по запуску на дорогах полностью автономных грузовиков без водителя. Кроме того, власти рассматривают, как грамотно интегрировать такой транспорт в городскую среду.
15:40 20.11.2025
 
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12

Глава Минтранса Никитин подтвердил планы по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-12

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил планы по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-12 между Москвой и Казанью в следующем году.
"У нас в автомобильном транспорте развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАДу. В следующем году выходят на М-12", - сказал министр.
В среду вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что власти России готовят нормативную базу, чтобы узаконить работу беспилотных грузовиков на автомобильных дорогах. В ближайшее время планируется провести и эксперименты по запуску на дорогах полностью автономных грузовиков без водителя. Кроме того, власти рассматривают, как грамотно интегрировать такой транспорт в городскую среду.
Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин
Заголовок открываемого материала