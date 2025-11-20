https://1prime.ru/20251120/mintrans-864758071.html
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12
Минтранс подтвердил запуск беспилотных грузовиков по трассе М-12
2025-11-20T15:40+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил планы по запуску беспилотных грузовиков по трассе М-12 между Москвой и Казанью в следующем году. "У нас в автомобильном транспорте развивается беспилотный грузовой транспорт. Активно эти грузовики перемещаются сегодня по М-11 и ЦКАДу. В следующем году выходят на М-12", - сказал министр. В среду вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что власти России готовят нормативную базу, чтобы узаконить работу беспилотных грузовиков на автомобильных дорогах. В ближайшее время планируется провести и эксперименты по запуску на дорогах полностью автономных грузовиков без водителя. Кроме того, власти рассматривают, как грамотно интегрировать такой транспорт в городскую среду.
