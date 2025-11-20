https://1prime.ru/20251120/mintrans-864760031.html
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли - 20.11.2025, ПРАЙМ
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:26+0300
2025-11-20T16:26+0300
2025-11-20T16:26+0300
россия
рф
владимир путин
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82796/43/827964319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f736541392dcbdcccc282e2e5914cc4.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Очень важный проект – цифровизация льгот. Человек покупает билет по паспорту, автоматически происходит запрос в Социальный фонд. Если у него есть какие-то льготы, он их получает без предъявления любых дополнительных бумажек... Сейчас дальше будем технологию развивать", - сказал министр. Он добавил, что такая система в России уже работает с многодетными семьями, студентами и инвалидами.
https://1prime.ru/20251120/nikitin-864759689.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82796/43/827964319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89d929000816a51427796464ef90a876.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, социальный фонд
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Социальный фонд
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
Минтранс России продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли