Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли

2025-11-20T16:26+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Очень важный проект – цифровизация льгот. Человек покупает билет по паспорту, автоматически происходит запрос в Социальный фонд. Если у него есть какие-то льготы, он их получает без предъявления любых дополнительных бумажек... Сейчас дальше будем технологию развивать", - сказал министр. Он добавил, что такая система в России уже работает с многодетными семьями, студентами и инвалидами.

