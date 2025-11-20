Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли - 20.11.2025
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли - 20.11.2025, ПРАЙМ
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли
Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:26+0300
2025-11-20T16:26+0300
россия
рф
владимир путин
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82796/43/827964319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8f736541392dcbdcccc282e2e5914cc4.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Очень важный проект – цифровизация льгот. Человек покупает билет по паспорту, автоматически происходит запрос в Социальный фонд. Если у него есть какие-то льготы, он их получает без предъявления любых дополнительных бумажек... Сейчас дальше будем технологию развивать", - сказал министр. Он добавил, что такая система в России уже работает с многодетными семьями, студентами и инвалидами.
рф
россия, рф, владимир путин, социальный фонд
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Социальный фонд
16:26 20.11.2025
 
Минтранс продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли

Минтранс России продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ продолжит цифровизацию льгот в транспортной отрасли страны, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Очень важный проект – цифровизация льгот. Человек покупает билет по паспорту, автоматически происходит запрос в Социальный фонд. Если у него есть какие-то льготы, он их получает без предъявления любых дополнительных бумажек... Сейчас дальше будем технологию развивать", - сказал министр.
Он добавил, что такая система в России уже работает с многодетными семьями, студентами и инвалидами.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца
Никитин рассказал о планах внедрить биометрию еще в двух метрополитенах
16:15
16:15
 
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Социальный фонд
 
 
