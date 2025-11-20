https://1prime.ru/20251120/mishustin-864730637.html
Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России"
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России", сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцатого ноября председатель правительства выступит на пленарном заседании "Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов" XIX Международного форума "Транспорт России", - говорится в сообщении.
Также Мишустин вручит государственные и правительственные награды работникам транспортного комплекса.
