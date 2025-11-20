https://1prime.ru/20251120/mishustin-864730637.html

Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России"

Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России" - 20.11.2025, ПРАЙМ

Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России", сообщила пресс-служба кабмина. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T00:29+0300

2025-11-20T00:29+0300

2025-11-20T00:29+0300

бизнес

экономика

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864730637.jpg?1763587769

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Транспорт России", сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцатого ноября председатель правительства выступит на пленарном заседании "Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов" XIX Международного форума "Транспорт России", - говорится в сообщении. Также Мишустин вручит государственные и правительственные награды работникам транспортного комплекса.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин