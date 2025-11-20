https://1prime.ru/20251120/mishustin-864751258.html

Мишустин оценил вклад транспортной отрасли в ВВП в 2025 году

Мишустин оценил вклад транспортной отрасли в ВВП в 2025 году - 20.11.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил вклад транспортной отрасли в ВВП в 2025 году

Вклад транспортной отрасли РФ в ВВП страны в 2025 году может достичь около шести процентов, что составляет свыше 13 триллионов рублей, сообщил премьер-министр... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T13:33+0300

2025-11-20T13:33+0300

2025-11-20T13:33+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Вклад транспортной отрасли РФ в ВВП страны в 2025 году может достичь около шести процентов, что составляет свыше 13 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По предварительным оценкам, вклад отрасли в валовой внутренний продукт в этом году достигнет около шести процентов. Это составляет свыше 13 триллионов рублей", - сообщил Мишустин, выступая на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".

https://1prime.ru/20251118/shos-864644646.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин