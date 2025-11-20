https://1prime.ru/20251120/mishustin-864751258.html
Мишустин оценил вклад транспортной отрасли в ВВП в 2025 году
2025-11-20T13:33+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Вклад транспортной отрасли РФ в ВВП страны в 2025 году может достичь около шести процентов, что составляет свыше 13 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По предварительным оценкам, вклад отрасли в валовой внутренний продукт в этом году достигнет около шести процентов. Это составляет свыше 13 триллионов рублей", - сообщил Мишустин, выступая на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".
