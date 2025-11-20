Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России
Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:53+0300
2025-11-20T13:53+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907742_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_3c37d4988e4dc170dfb522722b446f85.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий... По прогнозам экспертов, через четверть века половина уже всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - сказал Мишустин.
рф
технологии, россия, рф, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
13:53 20.11.2025
 
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России

Мишустин: Россия намерена стать одним из мировых лидеров по беспилотным технологиям

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил международный форум "Транспорт России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил международный форум Транспорт России - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил международный форум "Транспорт России". Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий... По прогнозам экспертов, через четверть века половина уже всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - сказал Мишустин.
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
ТехнологииРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
