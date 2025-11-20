https://1prime.ru/20251120/mishustin-864752010.html

Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий... По прогнозам экспертов, через четверть века половина уже всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - сказал Мишустин.

