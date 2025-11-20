https://1prime.ru/20251120/mishustin-864752010.html
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России - 20.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России
Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:53+0300
2025-11-20T13:53+0300
2025-11-20T13:53+0300
технологии
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907742_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_3c37d4988e4dc170dfb522722b446f85.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий... По прогнозам экспертов, через четверть века половина уже всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251120/perspektivy-864737501.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907742_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_21155a8a7611a6eeb272b3c6c3e5823a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, михаил мишустин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России
Мишустин: Россия намерена стать одним из мировых лидеров по беспилотным технологиям