Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/mishustin-864752154.html
Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин
Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин - 20.11.2025, ПРАЙМ
Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин
Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:55+0300
2025-11-20T13:55+0300
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83408/35/834083568_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_d88df8f40ccc6e92c5f684c9f1f05eeb.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". Он отметил, что на пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей, оснащенных системами автоматического управления. "У нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве экспериментальной. В числе которой − такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования. И после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы, я даюсь, что это будет уже совсем скоро", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251120/perspektivy-864737501.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83408/35/834083568_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f032db09a6695123bb3f9d1602b9a739.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
13:55 20.11.2025
 
Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин

Мишустин: Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекса"
Беспилотные автомобили Яндекса - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Беспилотные автомобили "Яндекса" . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". Он отметил, что на пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей, оснащенных системами автоматического управления.
"У нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве экспериментальной. В числе которой − такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования. И после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы, я даюсь, что это будет уже совсем скоро", - сказал Мишустин.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
07:17
 
БизнесРОССИЯРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала