Россия увеличит парк беспилотных машин, заявил Мишустин

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". Он отметил, что на пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей, оснащенных системами автоматического управления. "У нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве экспериментальной. В числе которой − такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования. И после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы, я даюсь, что это будет уже совсем скоро", - сказал Мишустин.

