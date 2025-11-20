https://1prime.ru/20251120/mishustin-864752297.html
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора - 20.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора
Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом, это самый и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T13:57+0300
2025-11-20T13:57+0300
2025-11-20T14:03+0300
россия
европа
азиатско-тихоокеанский регион
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761068_0:0:2276:1281_1920x0_80_0_0_b606cdc5a01166770c0e5727338471dc.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом, это самый и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Еще один значимый для нас транспортный коридор - это, конечно, Трансарктический. Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, ведь это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251120/mishustin-864752010.html
европа
азиатско-тихоокеанский регион
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761068_96:0:2189:1570_1920x0_80_0_0_bb270c8b267735516a552dd65d9a50b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, азиатско-тихоокеанский регион, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора
Мишустин: Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом