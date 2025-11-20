https://1prime.ru/20251120/mishustin-864752297.html

Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора

Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора

2025-11-20T13:57+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом, это самый и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Еще один значимый для нас транспортный коридор - это, конечно, Трансарктический. Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, ведь это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин.

