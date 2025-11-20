Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора - 20.11.2025
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора
Мишустин оценил потенциал Трансарктического транспортного коридора
2025-11-20T13:57+0300
2025-11-20T14:03+0300
россия
европа
азиатско-тихоокеанский регион
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом, это самый и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". "Еще один значимый для нас транспортный коридор - это, конечно, Трансарктический. Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, ведь это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин.
россия, европа, азиатско-тихоокеанский регион, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, РФ, Михаил Мишустин
13:57 20.11.2025 (обновлено: 14:03 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трансарктический транспортный коридор обладает огромным потенциалом, это самый и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Еще один значимый для нас транспортный коридор - это, конечно, Трансарктический. Ключевой его участок проходит по Северному морскому пути. Он обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами, ведь это самый короткий и безопасный маршрут между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил международный форум Транспорт России - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Мишустин рассказал о развитии беспилотных технологий России
РОССИЯЕВРОПААзиатско-Тихоокеанский регионРФМихаил Мишустин
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
