Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору
Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору
2025-11-20T14:03+0300
2025-11-20T14:03+0300
2025-11-20T14:03+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по использованию Трансарктического транспортного коридора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России". Он отметил, что коридор обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами. "Интерес к сотрудничеству по его использованию проявляют и Китай, и Индия и целый ряд других государств", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с другими странами по использованию коридора на основе взаимной выгоды.
