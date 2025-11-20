Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору - 20.11.2025
Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору
Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору - 20.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору
Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по использованию Трансарктического транспортного коридора, заявил премьер-министр РФ... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T14:03+0300
2025-11-20T14:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_714b58072081f3de84bb899c2e50458e.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Китай, Индия и другие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по использованию Трансарктического транспортного коридора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России". Он отметил, что коридор обладает огромным потенциалом и конкурентными преимуществами. "Интерес к сотрудничеству по его использованию проявляют и Китай, и Индия и целый ряд других государств", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с другими странами по использованию коридора на основе взаимной выгоды.
Новости
14:03 20.11.2025
 
Мишустин рассказал об интересе Китая и Индии к Трансарктическому коридору

Мишустин: Китай и Индия хотят сотрудничать по Трансарктическому коридору

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
