https://1prime.ru/20251120/mishustin-864761127.html

Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы

Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы - 20.11.2025, ПРАЙМ

Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы

Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T16:38+0300

2025-11-20T16:38+0300

2025-11-20T16:38+0300

россия

финансы

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим дополнительно около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам, в том числе и приграничным российским субъектам для софинансирования социально значимых расходов", - сказал Мишустин в ходе совещания с членами правительства. Он отметил, что средства пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры, а также на социальное обеспечение жителей.

https://1prime.ru/20251120/sotsfond-864751711.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, михаил мишустин