Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/mishustin-864761127.html
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы - 20.11.2025, ПРАЙМ
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы
Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:38+0300
2025-11-20T16:38+0300
россия
финансы
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим дополнительно около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам, в том числе и приграничным российским субъектам для софинансирования социально значимых расходов", - сказал Мишустин в ходе совещания с членами правительства. Он отметил, что средства пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры, а также на социальное обеспечение жителей.
https://1prime.ru/20251120/sotsfond-864751711.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
16:38 20.11.2025
 
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы

Правительство направит около 33 млрд почти 40 регбюджетам на финансирование соцрасходов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим дополнительно около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам, в том числе и приграничным российским субъектам для софинансирования социально значимых расходов", - сказал Мишустин в ходе совещания с членами правительства.
Он отметил, что средства пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры, а также на социальное обеспечение жителей.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила бюджет Соцфонда России на 2026-2028 годы
13:44
 
РОССИЯФинансыРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала