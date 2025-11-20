https://1prime.ru/20251120/mishustin-864761127.html
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы - 20.11.2025, ПРАЙМ
Почти 40 регионам направят около 33 миллиардов рублей на соцрасходы
Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ... | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим дополнительно около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам, в том числе и приграничным российским субъектам для софинансирования социально значимых расходов", - сказал Мишустин в ходе совещания с членами правительства. Он отметил, что средства пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры, а также на социальное обеспечение жителей.
