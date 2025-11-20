Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росгосстрах": мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян. По его словам, в Рунете уже можно встретить объявления с предложением "разбить" машину на фотографии за несколько сотен рублей. Исполнитель, взяв за основу фото машины, обязуется прислать серию снимков с очень правдоподобными повреждениями. "На первый взгляд, может показаться, что такое можно использовать для пранка — пошутить над знакомыми. Но, если внимательно вчитаться в текст подобного объявления — а там часто пишут, что такие фото можно сделать для грузовиков, специальной техники, — то становится понятно, что это делается не для пранка", — сказал Гаспарян. "Страховщики сегодня развивают цифровые сервисы и предлагают клиентам провести осмотр и фотофиксацию повреждений самостоятельно. Этим пытаются пользоваться и мошенники — а значит, страховщикам надо еще внимательнее анализировать фотографии, которые прикладываются к заявлению на выплату по ОСАГО или каско", - предупредил он. Страховщики также видят попытки использовать ИИ при отправке страховщикам досудебных претензий. "В этих обширных посланиях зачастую содержатся отсылы на различные нормативные документы или даже законы, которых просто не существует — но текст составлен в присущих юридической переписке лексике и речевых оборотах, поэтому сразу выявить подлог непросто", - рассказал Гаспарян. "Это то, что специалисты называют галлюцинациями, которые людей, не работающих постоянно с ИИ, вводят в заблуждение. И юристам, чтобы направить ответ на такое обращение по существу, приходится тратить больше времени на проверку указанных в претензии нормативных документов. А в итоге выясняется, что это всего лишь фантазии искусственного интеллекта", — пояснил он. Впрочем, по его словам, пока большинство попыток мошенничества в ОСАГО и каско укладывается в хорошо знакомые страховщикам схемы: имитации ДТП, подставы на круговом движении и перекрестках, подделка документов, фальсификация данных при оформлении полисов. Хоть сейчас случаи мошенничества отличаются более высоким уровнем технологического исполнения.
03:46 20.11.2025
 
"Росгосстрах": мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП

"Росгосстрах": мошенники стали использовать нейросети для фальсификации данных об авариях

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян.
По его словам, в Рунете уже можно встретить объявления с предложением "разбить" машину на фотографии за несколько сотен рублей. Исполнитель, взяв за основу фото машины, обязуется прислать серию снимков с очень правдоподобными повреждениями.
"На первый взгляд, может показаться, что такое можно использовать для пранка — пошутить над знакомыми. Но, если внимательно вчитаться в текст подобного объявления — а там часто пишут, что такие фото можно сделать для грузовиков, специальной техники, — то становится понятно, что это делается не для пранка", — сказал Гаспарян.
"Страховщики сегодня развивают цифровые сервисы и предлагают клиентам провести осмотр и фотофиксацию повреждений самостоятельно. Этим пытаются пользоваться и мошенники — а значит, страховщикам надо еще внимательнее анализировать фотографии, которые прикладываются к заявлению на выплату по ОСАГО или каско", - предупредил он.
Страховщики также видят попытки использовать ИИ при отправке страховщикам досудебных претензий.
"В этих обширных посланиях зачастую содержатся отсылы на различные нормативные документы или даже законы, которых просто не существует — но текст составлен в присущих юридической переписке лексике и речевых оборотах, поэтому сразу выявить подлог непросто", - рассказал Гаспарян.
"Это то, что специалисты называют галлюцинациями, которые людей, не работающих постоянно с ИИ, вводят в заблуждение. И юристам, чтобы направить ответ на такое обращение по существу, приходится тратить больше времени на проверку указанных в претензии нормативных документов. А в итоге выясняется, что это всего лишь фантазии искусственного интеллекта", — пояснил он.
Впрочем, по его словам, пока большинство попыток мошенничества в ОСАГО и каско укладывается в хорошо знакомые страховщикам схемы: имитации ДТП, подставы на круговом движении и перекрестках, подделка документов, фальсификация данных при оформлении полисов. Хоть сейчас случаи мошенничества отличаются более высоким уровнем технологического исполнения.
 
Заголовок открываемого материала