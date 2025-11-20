https://1prime.ru/20251120/mrot-864754607.html
Госдума приняла проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля
2025-11-20T14:42+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
