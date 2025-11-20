Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля - 20.11.2025
Госдума приняла проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля
Госдума приняла проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T14:42+0300
2025-11-20T14:42+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
Новости
рф, госдума, росстат
РФ, Госдума, Росстат
14:42 20.11.2025
 
Госдума приняла проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля

Госдума приняла в III чтении законопроект об установлении МРОТ в 27 093 руб с 2026 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила бюджет Соцфонда России на 2026-2028 годы
13:44
 
РФ, Госдума, Росстат
 
 
