МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"

МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"

2025-11-20T09:41+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В период проведения операции "Нелегал – 2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в период проведения операции было выявлено более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.

