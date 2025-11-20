Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025" - 20.11.2025
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025" - 20.11.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"
МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:41+0300
2025-11-20T09:41+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В период проведения операции "Нелегал – 2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в период проведения операции было выявлено более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.
бизнес, общество, мвд, фсб
Бизнес, Общество , МВД, ФСБ
09:41 20.11.2025
 
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"

МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений в ходе операции "Нелегал-2025"

© РИА Новости . Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В период проведения операции "Нелегал – 2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в период проведения операции было выявлено более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.
В МВД рассказали о ходе операции "Нелегал-2025" в Подмосковье
1 ноября, 14:57
