https://1prime.ru/20251120/mvd-864740484.html
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025" - 20.11.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"
МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:41+0300
2025-11-20T09:41+0300
2025-11-20T09:41+0300
бизнес
общество
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416442_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a47a3a648029d39e2d59806f0845d023.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. МВД и ФСБ России выявили в ходе операции "Нелегал-2025" более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В период проведения операции "Нелегал – 2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что в период проведения операции было выявлено более 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.
https://1prime.ru/20251101/podmoskove-864127183.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416442_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5e346af855ee9f30078867a6459aa0f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , мвд, фсб
Бизнес, Общество , МВД, ФСБ
МВД рассказало об итогах операции "Нелегал-2025"
МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений в ходе операции "Нелегал-2025"