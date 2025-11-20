Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла закон о налоговых вычетах по НДПИ "Газпрому" и "Олкону" - 20.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о налоговых вычетах по НДПИ "Газпрому" и "Олкону"
2025-11-20T15:05+0300
2025-11-20T15:05+0300
россия
рф
алексей сазанов
газпром
роснефть
госдума
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ "Газпрому" и "Олкону" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в "Северсталь"), а также увеличивает размер вычета для "Роснефти". Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают предоставление вычета по НДПИ "Газпрому": с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов говорил, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года. Одновременно вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 п.п. ежегодно в 2026-2028 годах. Закон также предоставляет "Олкону" право на вычет по НДПИ в 2026-2030 годах при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) в Оленегорском районе Мурманской области. Вычет будет предоставляться в размере половины осуществленных капвложений, но его общая сумма не превысит 10 миллиардов рублей. Кроме того, с 2026 по 2030 год на 10 миллиардов рублей ежегодно увеличивается вычет по НДПИ при добыче нефти на северном Приобском месторождении, которое разрабатывает "Роснефть". Сейчас максимальный размер этого вычета составляет 45,96 миллиарда рублей в год. Помимо этого, уточняется перечень оснований для восстановления фактических расходов на участке недр по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов. Данные нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. А сам закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
рф
россия, рф, алексей сазанов, газпром, роснефть, госдума
РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Газпром, Роснефть, Госдума
15:05 20.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ "Газпрому" и "Олкону" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в "Северсталь"), а также увеличивает размер вычета для "Роснефти".
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают предоставление вычета по НДПИ "Газпрому": с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда.
Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов говорил, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года.
Одновременно вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 п.п. ежегодно в 2026-2028 годах.
Закон также предоставляет "Олкону" право на вычет по НДПИ в 2026-2030 годах при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) в Оленегорском районе Мурманской области. Вычет будет предоставляться в размере половины осуществленных капвложений, но его общая сумма не превысит 10 миллиардов рублей.
Кроме того, с 2026 по 2030 год на 10 миллиардов рублей ежегодно увеличивается вычет по НДПИ при добыче нефти на северном Приобском месторождении, которое разрабатывает "Роснефть". Сейчас максимальный размер этого вычета составляет 45,96 миллиарда рублей в год.
Помимо этого, уточняется перечень оснований для восстановления фактических расходов на участке недр по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов.
Данные нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. А сам закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
РОССИЯРФАлексей СазановГазпромРоснефтьГосдума
 
 
