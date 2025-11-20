Последняя рабочая неделя 2026 года продлится всего два дня

https://1prime.ru/20251120/nedelja-864732677.html

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Последняя рабочая неделя этого года будет сокращенной и продлится всего два дня из-за переноса выходного дня с воскресенья, 5 января, на среду, 31 декабря, рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилёв. "Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря. После чего наступают первые праздничные дни 2026 года - новогодние каникулы. Это значит, что последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник", - сказал Петкилёв. Он также отметил, что регионы России имеют право самостоятельно вводить дополнительные нерабочие (праздничные) дни с учетом религиозных праздников или иных значимых дат. Так, 24 ноября в Республике Северной Осетии - Алании будет нерабочим в связи с праздником Уастырджи (Джеоргуыба). Кроме того, ежегодно в Республике Калмыкия устанавливается дата праздника Зул в отдельный день декабря. "Работодателям также следует помнить, что закон прямо говорит о том, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад", - добавил эксперт.

