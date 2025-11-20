https://1prime.ru/20251120/opk-864756992.html
Госдума отклонила проект о согласовании с президентом сделок с акциями ОПК
Госдума отклонила проект о согласовании с президентом сделок с акциями ОПК
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума отклонила в связи с утратой актуальности законопроект о согласовании с президентом России сделок с акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ был внесен правительством России и принят Госдумой в первом чтении еще в 2021 году. Он предусматривал, что правительство РФ подготовит предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций ОПК, который будет представлен на утверждение президенту. Сделки с акциями таких организаций должны были согласовываться с президентом. Профильный комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям обратил внимание, что в рамках реализации мер по усилению защиты национальных интересов РФ и противодействию недружественным действиям иностранных государств этот вопрос "был полностью урегулирован" указами президента и нормативными правовыми актами правительства. "Учитывая, что практика применения специальных экономических мер потребует существенной корректировки подходов к регулированию порядка осуществления сделок (операций) по отчуждению акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, дальнейшая работа над законопроектом представляется нецелесообразной, а сам законопроект – утратившим актуальность", - сказано в заключении комитета. В августе 2025 года в Госдуму поступило письмо правительства об отзыве законопроекта. Но поскольку он уже прошел первое чтение, то по думской процедуре законопроект должен быть отклонен.
