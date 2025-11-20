https://1prime.ru/20251120/opk-864756992.html

Госдума отклонила проект о согласовании с президентом сделок с акциями ОПК

Госдума отклонила проект о согласовании с президентом сделок с акциями ОПК - 20.11.2025, ПРАЙМ

Госдума отклонила проект о согласовании с президентом сделок с акциями ОПК

Госдума отклонила в связи с утратой актуальности законопроект о согласовании с президентом России сделок с акциями стратегических предприятий... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T15:09+0300

2025-11-20T15:09+0300

2025-11-20T15:25+0300

россия

акции

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_0:85:2851:1688_1920x0_80_0_0_2d140661b3ed75eb38fb163eb810f699.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума отклонила в связи с утратой актуальности законопроект о согласовании с президентом России сделок с акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ был внесен правительством России и принят Госдумой в первом чтении еще в 2021 году. Он предусматривал, что правительство РФ подготовит предложения о формировании перечня стратегически значимых организаций ОПК, который будет представлен на утверждение президенту. Сделки с акциями таких организаций должны были согласовываться с президентом. Профильный комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям обратил внимание, что в рамках реализации мер по усилению защиты национальных интересов РФ и противодействию недружественным действиям иностранных государств этот вопрос "был полностью урегулирован" указами президента и нормативными правовыми актами правительства. "Учитывая, что практика применения специальных экономических мер потребует существенной корректировки подходов к регулированию порядка осуществления сделок (операций) по отчуждению акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, дальнейшая работа над законопроектом представляется нецелесообразной, а сам законопроект – утратившим актуальность", - сказано в заключении комитета. В августе 2025 года в Госдуму поступило письмо правительства об отзыве законопроекта. Но поскольку он уже прошел первое чтение, то по думской процедуре законопроект должен быть отклонен.

https://1prime.ru/20251120/poshliny-864756292.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, акции, рф, госдума