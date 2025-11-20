Решетников предложил реализовать идею заселения в отель без ресепшена

https://1prime.ru/20251120/otel-864747256.html

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил реализовать идею, связанную с заселением в отель без взаимодействия с человеком на ресепшене. | 20.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил реализовать идею, связанную с заселением в отель без взаимодействия с человеком на ресепшене. "Давайте уже реализуем, пользуясь тем, что у нас будет мессенджер Мах, который позволяет, которому доверено на порядок больше - давайте реализуем идею, связанную с заселением без ресепшена, без физического присутствия там человека. Это нам даст большие эффекты, особенно в вечернее, ночное, утреннее заселение. Давайте такую задачу перед собой и перед министерством поставим", - сказал Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России. Ранее в четверг министр заявил, что заселение через национальную платформу Max тестируется несколькими крупными гостиничными сетями. Он напомнил, что сейчас разрешено также заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. В сентябре Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект постановления правительства РФ, который разрешает гостиницам и иным средствам размещения заселять туристов с помощью Max. Предполагаемый срок вступления в силу проекта постановления – 1 марта 2026 года, срок действия – до 1 марта 2032 года.

