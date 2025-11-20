https://1prime.ru/20251120/ozon-864772358.html

Ozon назвал тезис о "гонке на истощение" в плане скидок необоснованным

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ozon назвал необоснованным тезис о "гонке на истощение" по отношению к скидками, так как у платформ растут финансовые показатели и количество клиентов, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. "Тезис о "гонке на истощение" необоснован – финансовые показатели платформ и, конечно, рост числа клиентов платформ и малых бизнесов, растущих с ними, доказывает ровно обратное", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что отмена скидок станет причиной повышения цен для 85 миллионов покупателей платформ, более 50 миллионов из них живут в малых городах и селах. "Использование скидок, бонусов и программ лояльности – излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей", - добавили в компании. Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

