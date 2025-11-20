https://1prime.ru/20251120/pakistan-864731145.html

Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях

2025-11-20T01:08+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях, заявили в посольстве страны в Москве. "Пакистан намерен продолжать бартерную торговлю всеми товарами, а не только продуктами питания", - сказали в посольстве газете "Известия".

2025

