https://1prime.ru/20251120/pakistan-864731145.html
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях - 20.11.2025, ПРАЙМ
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях, заявили в посольстве страны в Москве. | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T01:08+0300
2025-11-20T01:08+0300
2025-11-20T01:08+0300
россия
экономика
бизнес
пакистан
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864731145.jpg?1763590121
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях, заявили в посольстве страны в Москве.
"Пакистан намерен продолжать бартерную торговлю всеми товарами, а не только продуктами питания", - сказали в посольстве газете "Известия".
пакистан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, пакистан, москва
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, ПАКИСТАН, МОСКВА
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях
Посольство Пакистана в Москве: Пакистан хочет продолжить бартерную торговлю с Россией