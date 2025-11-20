https://1prime.ru/20251120/perspektivy-864737501.html
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T07:17+0300
2025-11-20T07:17+0300
2025-11-20T07:17+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864737501.jpg?1763612272
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025".
"Я думаю, к этому как раз все это идет. Безэкипажные такси, безэкипажные грузовики мы видим. На дорогах есть беспилотники грузовые. Чем морская отрасль отличается от других? Здесь вопрос внедрения, регуляторики и восприятия морской общественностью", - ответил Шишенин на вопрос, возможно ли появление грузового судна, которому не потребуется управление со стороны человека.
Также он добавил, что сегодня важно решать вопросы уже не автономного судовождения, а судоходства: швартовки, обслуживания, управления флотом автономных судов и так далее.
В сентябре глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач.
Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта.
Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
Шишенин: беспилотные суда для перевозки грузов могут появиться в России
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025".
"Я думаю, к этому как раз все это идет. Безэкипажные такси, безэкипажные грузовики мы видим. На дорогах есть беспилотники грузовые. Чем морская отрасль отличается от других? Здесь вопрос внедрения, регуляторики и восприятия морской общественностью", - ответил Шишенин на вопрос, возможно ли появление грузового судна, которому не потребуется управление со стороны человека.
Также он добавил, что сегодня важно решать вопросы уже не автономного судовождения, а судоходства: швартовки, обслуживания, управления флотом автономных судов и так далее.
В сентябре глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач.
Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта.
Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.