Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/perspektivy-864737501.html
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов
Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T07:17+0300
2025-11-20T07:17+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864737501.jpg?1763612272
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025". "Я думаю, к этому как раз все это идет. Безэкипажные такси, безэкипажные грузовики мы видим. На дорогах есть беспилотники грузовые. Чем морская отрасль отличается от других? Здесь вопрос внедрения, регуляторики и восприятия морской общественностью", - ответил Шишенин на вопрос, возможно ли появление грузового судна, которому не потребуется управление со стороны человека. Также он добавил, что сегодня важно решать вопросы уже не автономного судовождения, а судоходства: швартовки, обслуживания, управления флотом автономных судов и так далее. В сентябре глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач. Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
07:17 20.11.2025
 
В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов

Шишенин: беспилотные суда для перевозки грузов могут появиться в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025".
"Я думаю, к этому как раз все это идет. Безэкипажные такси, безэкипажные грузовики мы видим. На дорогах есть беспилотники грузовые. Чем морская отрасль отличается от других? Здесь вопрос внедрения, регуляторики и восприятия морской общественностью", - ответил Шишенин на вопрос, возможно ли появление грузового судна, которому не потребуется управление со стороны человека.
Также он добавил, что сегодня важно решать вопросы уже не автономного судовождения, а судоходства: швартовки, обслуживания, управления флотом автономных судов и так далее.
В сентябре глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач.
Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта.
Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.
 
БизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала