https://1prime.ru/20251120/perspektivy-864737501.html

В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов

В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Sitronics KT оценили перспективы беспилотных судов для перевозки грузов

Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T07:17+0300

2025-11-20T07:17+0300

2025-11-20T07:17+0300

бизнес

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864737501.jpg?1763612272

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Появление полностью беспилотных судов для перевозки грузов по аналогии с другими отраслями транспорта реально, такое мнение выразил РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025". "Я думаю, к этому как раз все это идет. Безэкипажные такси, безэкипажные грузовики мы видим. На дорогах есть беспилотники грузовые. Чем морская отрасль отличается от других? Здесь вопрос внедрения, регуляторики и восприятия морской общественностью", - ответил Шишенин на вопрос, возможно ли появление грузового судна, которому не потребуется управление со стороны человека. Также он добавил, что сегодня важно решать вопросы уже не автономного судовождения, а судоходства: швартовки, обслуживания, управления флотом автономных судов и так далее. В сентябре глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач. Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф