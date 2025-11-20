https://1prime.ru/20251120/plan-864764287.html
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
2025-11-20T17:50+0300
2025-11-20T17:50+0300
2025-11-20T17:50+0300
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Сторонники войны в Финляндии в панике, когда Трамп обсуждает мирные переговоры с Путиным", — написал он.Ранее портал Axios информировал о том, что США ведут закрытые консультации с Россией по разработке нового мирного плана для разрешения конфликта. Проект состоит из 28 пунктов, включающих признание Крыма и Донбасса частью России, сокращение военной помощи Киеву со стороны США, предоставление официального статуса канонической Украинской Православной Церкви, придание русскому языку статуса государственного на территории Украины и уменьшение численности украинских вооружённых сил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
