https://1prime.ru/20251120/plan-864764287.html
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта,... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T17:50+0300
2025-11-20T17:50+0300
мировая экономика
общество
украина
финляндия
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Сторонники войны в Финляндии в панике, когда Трамп обсуждает мирные переговоры с Путиным", — написал он.Ранее портал Axios информировал о том, что США ведут закрытые консультации с Россией по разработке нового мирного плана для разрешения конфликта. Проект состоит из 28 пунктов, включающих признание Крыма и Донбасса частью России, сокращение военной помощи Киеву со стороны США, предоставление официального статуса канонической Украинской Православной Церкви, придание русскому языку статуса государственного на территории Украины и уменьшение численности украинских вооружённых сил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
мировая экономика, общество , украина, финляндия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
17:50 20.11.2025
 
В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине

Мема: в Финляндии впали в панику из-за плана Трампа по Украине

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Сторонники войны в Финляндии в панике, когда Трамп обсуждает мирные переговоры с Путиным", — написал он.
Ранее портал Axios информировал о том, что США ведут закрытые консультации с Россией по разработке нового мирного плана для разрешения конфликта. Проект состоит из 28 пунктов, включающих признание Крыма и Донбасса частью России, сокращение военной помощи Киеву со стороны США, предоставление официального статуса канонической Украинской Православной Церкви, придание русскому языку статуса государственного на территории Украины и уменьшение численности украинских вооружённых сил.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАФИНЛЯНДИЯСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
