https://1prime.ru/20251120/plan-864764287.html

В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине

В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине - 20.11.2025, ПРАЙМ

В Финляндии сообщили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине

Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта,... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T17:50+0300

2025-11-20T17:50+0300

2025-11-20T17:50+0300

мировая экономика

общество

украина

финляндия

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Сторонники войны в Финляндии в панике, когда Трамп обсуждает мирные переговоры с Путиным", — написал он.Ранее портал Axios информировал о том, что США ведут закрытые консультации с Россией по разработке нового мирного плана для разрешения конфликта. Проект состоит из 28 пунктов, включающих признание Крыма и Донбасса частью России, сокращение военной помощи Киеву со стороны США, предоставление официального статуса канонической Украинской Православной Церкви, придание русскому языку статуса государственного на территории Украины и уменьшение численности украинских вооружённых сил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.

https://1prime.ru/20251120/zelenskiy-864764147.html

украина

финляндия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, финляндия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков