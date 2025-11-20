https://1prime.ru/20251120/plan-864772048.html

На Западе раскрыли план против близкого союзника Киева

Из-за ухудшения положения Украины на фронте Польшу и ряд стран восточного фланга НАТО пытаются втянуть в противостояние с Россией, пишет Mysl Polska. | 20.11.2025, ПРАЙМ

в мире

россия

запад

украина

польша

дональд туск

нато

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за ухудшения положения Украины на фронте Польшу и ряд стран восточного фланга НАТО пытаются втянуть в противостояние с Россией, пишет Mysl Polska."В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия – Великобритания – Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня", — утверждает автор материала.Отмечается, что диверсия на железной дороге стала очередным случаем, приближающим страну к конфликту. Автор полагает, что резкие обвинения премьер-министра Польши преждевременны и могут привести к серьезным последствиям."Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война", — заключает автор публикации.В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Дональд Туск заявил, что там произошел взрыв. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию.Позднее Туск заявил, что подрыв железной дороги осуществили украинцы, одновременно бездоказательно утверждая о связях исполнителей с Россией.Западные политики и СМИ регулярно озвучивают обвинения в адрес России без предоставления доказательств, впоследствии такие заявления не находят подтверждения. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

запад

украина

польша

2025

Новости

