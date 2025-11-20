Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли план против близкого союзника Киева - 20.11.2025
На Западе раскрыли план против близкого союзника Киева
Из-за ухудшения положения Украины на фронте Польшу и ряд стран восточного фланга НАТО пытаются втянуть в противостояние с Россией, пишет Mysl Polska. | 20.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за ухудшения положения Украины на фронте Польшу и ряд стран восточного фланга НАТО пытаются втянуть в противостояние с Россией, пишет Mysl Polska."В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (Германия – Великобритания – Франция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня", — утверждает автор материала.Отмечается, что диверсия на железной дороге стала очередным случаем, приближающим страну к конфликту. Автор полагает, что резкие обвинения премьер-министра Польши преждевременны и могут привести к серьезным последствиям."Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война", — заключает автор публикации.В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Дональд Туск заявил, что там произошел взрыв. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию.Позднее Туск заявил, что подрыв железной дороги осуществили украинцы, одновременно бездоказательно утверждая о связях исполнителей с Россией.Западные политики и СМИ регулярно озвучивают обвинения в адрес России без предоставления доказательств, впоследствии такие заявления не находят подтверждения. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.
21:21 20.11.2025 (обновлено: 21:47 20.11.2025)
 
На Западе раскрыли план против близкого союзника Киева

Mysl Polska: усилия Киева и стран Запада опасны для Польши

МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за ухудшения положения Украины на фронте Польшу и ряд стран восточного фланга НАТО пытаются втянуть в противостояние с Россией, пишет Mysl Polska.
"В развязывании такой войны заинтересована Большая тройка (ГерманияВеликобританияФранция) и киевские власти. А вот для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния или Венгрия, это смертельная западня", — утверждает автор материала.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
В Раде потребовали вмешательства мировых лидеров из-за Зеленского
21:16
Отмечается, что диверсия на железной дороге стала очередным случаем, приближающим страну к конфликту. Автор полагает, что резкие обвинения премьер-министра Польши преждевременны и могут привести к серьезным последствиям.
"Нам нужен мир, потому что только он на сегодняшний день гарантирует безопасность нам и нашим близким. Русско-украинский военный конфликт — это не наша война", — заключает автор публикации.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Дональд Туск заявил, что там произошел взрыв. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию.
Позднее Туск заявил, что подрыв железной дороги осуществили украинцы, одновременно бездоказательно утверждая о связях исполнителей с Россией.
Западные политики и СМИ регулярно озвучивают обвинения в адрес России без предоставления доказательств, впоследствии такие заявления не находят подтверждения. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Украине сообщили неприятные новости о ситуации в зоне СВО
21:10
 
В миреРОССИЯЗАПАДУКРАИНАПОЛЬШАДональд ТускНАТО
 
 
