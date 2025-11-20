https://1prime.ru/20251120/politico-864739745.html
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину - 20.11.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:10+0300
2025-11-20T09:10+0300
2025-11-20T09:10+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации президента. Ранее Politico сообщало, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским. "Поездка была организована быстро после встречи в Белом доме на прошлой неделе, на которой Трамп заявил, что Дрисколл, планировавший поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Владимира Зеленского и его команды по этому плану", - пишет издание.
https://1prime.ru/20251120/ukraina-864737893.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_e93cb7be3a82463ac1244546dd2c98da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, politico
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Politico: Трамп направил министра армии Дрисколла в Киев для представления мирного плана