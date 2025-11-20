Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/politico-864739745.html
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину - 20.11.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T09:10+0300
2025-11-20T09:10+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации президента. Ранее Politico сообщало, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским. "Поездка была организована быстро после встречи в Белом доме на прошлой неделе, на которой Трамп заявил, что Дрисколл, планировавший поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Владимира Зеленского и его команды по этому плану", - пишет издание.
https://1prime.ru/20251120/ukraina-864737893.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_e93cb7be3a82463ac1244546dd2c98da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, politico
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico
09:10 20.11.2025
 
Западные СМИ раскрыли, зачем Трамп отправил министра армии на Украину

Politico: Трамп направил министра армии Дрисколла в Киев для представления мирного плана

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации президента.
Ранее Politico сообщало, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
"Поездка была организована быстро после встречи в Белом доме на прошлой неделе, на которой Трамп заявил, что Дрисколл, планировавший поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Владимира Зеленского и его команды по этому плану", - пишет издание.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
На Западе объяснили, к чему приведет наказание Зеленского от Трампа
07:54
 
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала