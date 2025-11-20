Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза - 20.11.2025
Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза
Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза - 20.11.2025, ПРАЙМ
Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза
Поставки духов и туалетной воды из Франции в Россию за сентябрь этого года взлетели почти в два раза, достигнув максимальных значений за шесть лет, выяснило РИА | 20.11.2025, ПРАЙМ
02:15 20.11.2025
 
Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза

Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Поставки духов и туалетной воды из Франции в Россию за сентябрь этого года взлетели почти в два раза, достигнув максимальных значений за шесть лет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, по итогам сентября текущего года общая стоимость французского экспорта духов и туалетной воды в Россию составила максимальные с октября 2019 года 14,1 миллиона евро.
За месяц объем поставок увеличился в 1,9 раза, а в годовом выражении - почти в 1,5 раза. По итогам трех кварталов поставки также выросли в 1,5 раза - до 64,1 миллиона евро.
При этом среди основных покупателей французской парфюмерии Россия заняла в сентябре шестое место. В пятерку вошли США (80,2 миллиона евро), Великобритания (67,9 миллиона), Сингапур (35,9 миллиона), ОАЭ (33,2 миллиона) и Китай (19,2 миллиона).
Также среди других членов ЕС духи в Россию в сентябре активно поставляли Италия (4,8 миллиона евро), Испания (4,3 миллиона), Латвия (2,1 миллиона) и Польша (1,5 миллиона). Общий объем поставок из Евросоюза составил 30,4 миллиона евро.
 
