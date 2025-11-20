https://1prime.ru/20251120/postavki-864732263.html

Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза

Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза - 20.11.2025, ПРАЙМ

Поставки духов из Франции в Россию за сентябрь выросли почти в два раза

Поставки духов и туалетной воды из Франции в Россию за сентябрь этого года взлетели почти в два раза, достигнув максимальных значений за шесть лет, выяснило РИА | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T02:15+0300

2025-11-20T02:15+0300

2025-11-20T02:15+0300

экономика

россия

франция

сша

великобритания

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864732263.jpg?1763594115

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Поставки духов и туалетной воды из Франции в Россию за сентябрь этого года взлетели почти в два раза, достигнув максимальных значений за шесть лет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, по итогам сентября текущего года общая стоимость французского экспорта духов и туалетной воды в Россию составила максимальные с октября 2019 года 14,1 миллиона евро. За месяц объем поставок увеличился в 1,9 раза, а в годовом выражении - почти в 1,5 раза. По итогам трех кварталов поставки также выросли в 1,5 раза - до 64,1 миллиона евро. При этом среди основных покупателей французской парфюмерии Россия заняла в сентябре шестое место. В пятерку вошли США (80,2 миллиона евро), Великобритания (67,9 миллиона), Сингапур (35,9 миллиона), ОАЭ (33,2 миллиона) и Китай (19,2 миллиона). Также среди других членов ЕС духи в Россию в сентябре активно поставляли Италия (4,8 миллиона евро), Испания (4,3 миллиона), Латвия (2,1 миллиона) и Польша (1,5 миллиона). Общий объем поставок из Евросоюза составил 30,4 миллиона евро.

франция

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, сша, великобритания, ес, евростат