На Урале ликвидировали возгорание цистерн

Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД на границе Пермского края и Свердловской области полностью ликвидировано, сообщает РЖД. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T01:51+0300

2025-11-20T01:51+0300

2025-11-20T02:12+0300

бизнес

россия

пермский край

свердловская область

ржд

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД на границе Пермского края и Свердловской области полностью ликвидировано, сообщает РЖД. Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги проинформировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне было приостановлено, к месту направлены два пожарных поезда. РЖД сообщало, что четыре пассажирских поезда задерживаются в пути следования из-за возгорания. "Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД полностью ликвидировано. Железнодорожники приступили к восстановительным работам. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

2025

