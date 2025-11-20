https://1prime.ru/20251120/pozhar-864731822.html
На Урале ликвидировали возгорание цистерн
бизнес
россия
пермский край
свердловская область
ржд
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД на границе Пермского края и Свердловской области полностью ликвидировано, сообщает РЖД. Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги проинформировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне было приостановлено, к месту направлены два пожарных поезда. РЖД сообщало, что четыре пассажирских поезда задерживаются в пути следования из-за возгорания. "Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД полностью ликвидировано. Железнодорожники приступили к восстановительным работам. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
пермский край
свердловская область
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД на границе Пермского края и Свердловской области полностью ликвидировано, сообщает РЖД.
Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги проинформировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне было приостановлено, к месту направлены два пожарных поезда. РЖД сообщало, что четыре пассажирских поезда задерживаются в пути следования из-за возгорания.
"Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД полностью ликвидировано. Железнодорожники приступили к восстановительным работам. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон", - говорится в сообщении в Telegram-канале.