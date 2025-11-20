https://1prime.ru/20251120/pravitelstvo-864730703.html

Правительство обсудит возможность перечисления денег на белорусские счета

2025-11-20T00:32+0300

финансы

экономика

россия

рф

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на возможность перечисления денег, взысканных в пользу гражданина и организации Республики Беларусь, на банковские счета взыскателей, открытые в белорусских кредитных организациях, или казначейские счета, открытые в белорусских банках. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"... Законопроектом устанавливается возможность перечисления денежных средств, взысканных по исполнительным документам в пользу гражданина и организации Республики Беларусь, на банковские счета взыскателей, открытые в белорусских кредитных организациях, или казначейские счета, открытые в белорусских банках", - сообщили в пресс-службе кабмина.

