Правительство обсудит возможность перечисления денег на белорусские счета
Правительство обсудит возможность перечисления денег на белорусские счета
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на возможность перечисления денег, взысканных в пользу гражданина и организации Республики Беларусь, на банковские счета взыскателей, открытые в белорусских кредитных организациях, или казначейские счета, открытые в белорусских банках.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"... Законопроектом устанавливается возможность перечисления денежных средств, взысканных по исполнительным документам в пользу гражданина и организации Республики Беларусь, на банковские счета взыскателей, открытые в белорусских кредитных организациях, или казначейские счета, открытые в белорусских банках", - сообщили в пресс-службе кабмина.
