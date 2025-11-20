Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025 назвали "Лучшего 1С: наставника - 2025" - 20.11.2025
На 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025 назвали "Лучшего 1С: наставника - 2025"
На 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025 назвали "Лучшего 1С: наставника - 2025" - 20.11.2025, ПРАЙМ
На 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025 назвали "Лучшего 1С: наставника - 2025"
Более 7 тысяч представителей из 3 тысяч компаний — участников рынка внедрения и развития ИТ-решений "1С" для корпоративного сектора — приняли участие в 12-м... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:49+0300
2025-11-20T16:49+0300
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Более 7 тысяч представителей из 3 тысяч компаний — участников рынка внедрения и развития ИТ-решений "1С" для корпоративного сектора — приняли участие в 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025, который открылся на площадке "Крокус Экспо" в Москве.Основная задача форума — обмен опытом по внедрению решений "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом" и других систем для корпоративных клиентов, а также презентация новых возможностей платформы "1С:Предприятие", сервисов "1С" и отраслевых решений.Особое внимание в этом году было уделено развитию института наставничества. В рамках форума прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучший 1С:Наставник". Лауреатом 2025 года стал Александр Марюшин, руководитель отдела ДКП офиса "Спортивная" компании "Первый Бит". Марюшин был удостоен нагрудного знака "1С:Наставник" и диплома победителя конкурса."Благодаря стажировкам и партнерским программам с вузами, студенты могут применять свои знания на практике, а после окончания обучения — трудоустроиться по специальности. Так, только из одной группы Тверского технического университета в нашу команду пришли работать пять новых аналитиков", — отметил Александр Марюшин.Руководитель "Первого Бита" Антон Долгов подчеркнул значимость форума для профессионального взаимодействия: "Форум — уникальная площадка, где мы встречаемся с нашими долгосрочными партнерами и знакомимся с будущими клиентами, рассказываем о новинках рынка, делимся друг с другом опытом и обсуждаем тренды рынка".Проведение форума, а также конкурс наставников, направлены на подготовку высококвалифицированных кадров для задач автоматизации и цифровизации российского бизнеса, а также внедрение современных IT-решений в корпоративную практику.
16:49 20.11.2025
 

На 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025 назвали "Лучшего 1С: наставника - 2025"

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Более 7 тысяч представителей из 3 тысяч компаний — участников рынка внедрения и развития ИТ-решений "1С" для корпоративного сектора — приняли участие в 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP 2025, который открылся на площадке "Крокус Экспо" в Москве.
Основная задача форума — обмен опытом по внедрению решений "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом" и других систем для корпоративных клиентов, а также презентация новых возможностей платформы "1С:Предприятие", сервисов "1С" и отраслевых решений.
12-й Бизнес-форум 1С:ERP
10:00
Особое внимание в этом году было уделено развитию института наставничества. В рамках форума прошла церемония награждения победителей конкурса "Лучший 1С:Наставник". Лауреатом 2025 года стал Александр Марюшин, руководитель отдела ДКП офиса "Спортивная" компании "Первый Бит". Марюшин был удостоен нагрудного знака "1С:Наставник" и диплома победителя конкурса.
"Благодаря стажировкам и партнерским программам с вузами, студенты могут применять свои знания на практике, а после окончания обучения — трудоустроиться по специальности. Так, только из одной группы Тверского технического университета в нашу команду пришли работать пять новых аналитиков", — отметил Александр Марюшин.
Руководитель "Первого Бита" Антон Долгов подчеркнул значимость форума для профессионального взаимодействия: "Форум — уникальная площадка, где мы встречаемся с нашими долгосрочными партнерами и знакомимся с будущими клиентами, рассказываем о новинках рынка, делимся друг с другом опытом и обсуждаем тренды рынка".
Проведение форума, а также конкурс наставников, направлены на подготовку высококвалифицированных кадров для задач автоматизации и цифровизации российского бизнеса, а также внедрение современных IT-решений в корпоративную практику.
 
Заголовок открываемого материала