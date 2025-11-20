Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента - 20.11.2025
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента - 20.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО за первые три квартала года выросла на 43%, превысив 120 миллиардов рублей, сообщает компания. | 20.11.2025, ПРАЙМ
бизнес
финансы
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО за первые три квартала года выросла на 43%, превысив 120 миллиардов рублей, сообщает компания. "По итогам девяти месяцев 2025 года операционная чистая прибыль группы превысила 120 миллиардов рублей, показав рост год к году на 43%", - говорится в сообщении.
2025
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
10:26 20.11.2025
 
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента

Чистая прибыль "Т-Технологий" за первые три квартала 2025 года выросла на 43%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
График на мониторе компьютера трейдера . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО за первые три квартала года выросла на 43%, превысив 120 миллиардов рублей, сообщает компания.
"По итогам девяти месяцев 2025 года операционная чистая прибыль группы превысила 120 миллиардов рублей, показав рост год к году на 43%", - говорится в сообщении.
"Т-Технологии" планируют выкупить до пяти процентов собственных акций
