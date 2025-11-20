https://1prime.ru/20251120/pribyl-864742126.html
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента
2025-11-20T10:26+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО за первые три квартала года выросла на 43%, превысив 120 миллиардов рублей, сообщает компания.
"По итогам девяти месяцев 2025 года операционная чистая прибыль группы превысила 120 миллиардов рублей, показав рост год к году на 43%", - говорится в сообщении.
