https://1prime.ru/20251120/proekty-864736660.html

Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов

Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов - 20.11.2025, ПРАЙМ

Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов

Компания Sitronics KT ведет разработку проектов малых беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий, такие "морские газели" позволят перевозить один... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T06:32+0300

2025-11-20T06:32+0300

2025-11-20T06:56+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864736660.jpg?1763610997

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компания Sitronics KT ведет разработку проектов малых беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий, такие "морские газели" позволят перевозить один контейнер, рассказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025". "Есть разработки по малым беспилотным контейнеровозам, мы двигаемся в этом направлении, сейчас идет обсуждение. Основная цель - это малые фидерные линии, на которых работают беспилотники. Это плавающий контейнер. Или, можно сказать, морская газель такая, которая взяла на себя один 20-футовый или 40-футовый контейнер и пошла", - сказал Шишенин. Он добавил, что базовые разработки в этом направлении есть, осталась только швартовка. Она должна быть надежной и не вести к дополнительным затратам. Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес