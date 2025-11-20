Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/proekty-864736660.html
Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов
Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов - 20.11.2025, ПРАЙМ
Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов
Компания Sitronics KT ведет разработку проектов малых беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий, такие "морские газели" позволят перевозить один... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T06:32+0300
2025-11-20T06:56+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864736660.jpg?1763610997
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компания Sitronics KT ведет разработку проектов малых беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий, такие "морские газели" позволят перевозить один контейнер, рассказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025". "Есть разработки по малым беспилотным контейнеровозам, мы двигаемся в этом направлении, сейчас идет обсуждение. Основная цель - это малые фидерные линии, на которых работают беспилотники. Это плавающий контейнер. Или, можно сказать, морская газель такая, которая взяла на себя один 20-футовый или 40-футовый контейнер и пошла", - сказал Шишенин. Он добавил, что базовые разработки в этом направлении есть, осталась только швартовка. Она должна быть надежной и не вести к дополнительным затратам. Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
06:32 20.11.2025 (обновлено: 06:56 20.11.2025)
 
Sitronics KT разрабатывает проекты малых беспилотных контейнеровозов

Sitronics KT разрабатывает проекты беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компания Sitronics KT ведет разработку проектов малых беспилотных контейнеровозов для малых фидерных линий, такие "морские газели" позволят перевозить один контейнер, рассказал РИА Новости гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин в кулуарах форума "Транспорт России - 2025".
"Есть разработки по малым беспилотным контейнеровозам, мы двигаемся в этом направлении, сейчас идет обсуждение. Основная цель - это малые фидерные линии, на которых работают беспилотники. Это плавающий контейнер. Или, можно сказать, морская газель такая, которая взяла на себя один 20-футовый или 40-футовый контейнер и пошла", - сказал Шишенин.
Он добавил, что базовые разработки в этом направлении есть, осталась только швартовка. Она должна быть надежной и не вести к дополнительным затратам.
Sitronics KT (входит в Sitronics Group) - разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала