ВС России сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за сутки
2025-11-20T12:53+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении МО РФ.
