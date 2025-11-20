Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за сутки - 20.11.2025
ВС России сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за сутки
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении МО РФ.
12:53 20.11.2025
 
ВС России сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за сутки

© РИА Новости . Евгений Биятов
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении МО РФ.
ВС России освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
