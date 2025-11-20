В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США

https://1prime.ru/20251120/rada-864730768.html

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход считает, что Владимиру Зеленскому придется пойти на условия США по урегулированию конфликта на Украине, в противном случае найдут того, кто их примет. "Он "на растяжке", тут ему не позавидуешь… Будет стоять вопрос, если он их (условия для урегулирования – ред.) не примет, то найдут другого, кто примет. Если президент не согласится на условия, которые предложат, вряд ли он получит поддержку, которую имел раньше, потому что немного пошли изменения во всех странах", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция", отвечая на вопрос примет ли сейчас Зеленский условия США, которые ему диктуют. По ее мнению, после коррупционного скандала на Украине поддержки официального Киева в том объеме, который был, уже не будет. "Даже рассматривается, если Зеленский не примет условия, рассматривается и. о. президента, который это все сделает", - добавила Скороход. Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было". Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

