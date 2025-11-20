https://1prime.ru/20251120/reshetnikov-864744315.html
Решетников рассказал о тестировании сервиса заселения в гостиницы через Max
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Заселение через национальную платформу Max тестируется несколькими крупными гостиничными сетями, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России. "Следующий шаг – мессенджер Max. Тоже будет достаточно удобная регистрация. Сейчас проект постановления уже в правительстве, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями", - сказал Решетников. Министр напомнил, что сейчас разрешено также заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. В сентябре Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект постановления правительства РФ, который разрешает гостиницам и иным средствам размещения заселять туристов с помощью Max. Предполагаемый срок вступления в силу проекта постановления – 1 марта 2026 года, срок действия – до 1 марта 2032 года.
