МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток, заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России. "Мы будем заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток. У нас есть такая большая идея, мы договорились с Минвостокразвития, с регионами", - сказал Решетников. Министр рассказал, что осмотрел территории на Дальнем Востоке, и отметил, что там нужно работать над улучшением транспортной инфраструктуры, созданием точек притяжения. Однако потенциал у региона есть, заключил он. "Президент нам возможности все создал, есть безвиз. Но без нашей работы скоординированной мы этот потенциал не сможем задействовать", - добавил Решетников. Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.
