МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток - 20.11.2025
МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток
МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток - 20.11.2025, ПРАЙМ
МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток
Минэкономразвития РФ будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток, заявил министр экономического развития Максим Решетников во время... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:01+0300
2025-11-20T12:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток, заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России. "Мы будем заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток. У нас есть такая большая идея, мы договорились с Минвостокразвития, с регионами", - сказал Решетников. Министр рассказал, что осмотрел территории на Дальнем Востоке, и отметил, что там нужно работать над улучшением транспортной инфраструктуры, созданием точек притяжения. Однако потенциал у региона есть, заключил он. "Президент нам возможности все создал, есть безвиз. Но без нашей работы скоординированной мы этот потенциал не сможем задействовать", - добавил Решетников. Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.
12:01 20.11.2025
 
МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток

Решетников: МЭР будет заниматься привлечением китайцев на Дальний Восток

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток, заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России.
"Мы будем заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток. У нас есть такая большая идея, мы договорились с Минвостокразвития, с регионами", - сказал Решетников.
Министр рассказал, что осмотрел территории на Дальнем Востоке, и отметил, что там нужно работать над улучшением транспортной инфраструктуры, созданием точек притяжения. Однако потенциал у региона есть, заключил он.
"Президент нам возможности все создал, есть безвиз. Но без нашей работы скоординированной мы этот потенциал не сможем задействовать", - добавил Решетников.
Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.
Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
3 ноября, 12:15
