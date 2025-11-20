https://1prime.ru/20251120/reshetnikov-864745389.html

МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток

МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток - 20.11.2025, ПРАЙМ

МЭР будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток

Минэкономразвития РФ будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток, заявил министр экономического развития Максим Решетников во время... | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T12:01+0300

2025-11-20T12:01+0300

2025-11-20T12:01+0300

россия

бизнес

дальний восток

рф

китай

максим решетников

владимир путин

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ будет заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток, заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России. "Мы будем заниматься привлечением китайских туристов на Дальний Восток. У нас есть такая большая идея, мы договорились с Минвостокразвития, с регионами", - сказал Решетников. Министр рассказал, что осмотрел территории на Дальнем Востоке, и отметил, что там нужно работать над улучшением транспортной инфраструктуры, созданием точек притяжения. Однако потенциал у региона есть, заключил он. "Президент нам возможности все создал, есть безвиз. Но без нашей работы скоординированной мы этот потенциал не сможем задействовать", - добавил Решетников. Президент РФ Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время.

https://1prime.ru/20251103/mishustin-864181465.html

дальний восток

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, дальний восток, рф, китай, максим решетников, владимир путин, минвостокразвития